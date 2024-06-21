Politico: Rutte'nin adaylığı tüm NATO ülkeleri tarafından destekleniyor

Yayınlanma: 21.06.2024 - 09:20

Güncelleme: 21.06.2024 - 09:35

Politico, NATO ülkelerinin tamamının Hollanda Başbakanı Mark Rutte'nin NATO Genel Sekreterliğine adaylığını kabul ettiğini yazdı.

Politico'ya göre, Rutte Temmuz ayında Washington'da yapılacak NATO zirvesinde resmen atanacak.

Haberde, "Mark Rutte, ittifakın 32 üyesinin, görevden ayrılan Hollanda başbakanının Jens Stoltenberg'in yerine geçmesi konusunda anlaşmasının ardından bir sonraki NATO genel sekreteri olacak. Salı günü Macaristan ve Slovakya'nın desteklerinin ardından Perşembe günü de Romanya Rutte'ye desteğini teyit etti ve Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis NATO'nun en üst düzey görevi için adaylığını geri çekti" ifadeleri yer aldı.

Politico, Rutte'nin ana hedeflerinden birinin tüm üye ülkelerin askeri harcamalarını GSYH'nin %2'sine çıkarmak olacağını, başbakanlığı döneminde Hollanda'nın askeri harcamalarını bu rakama ulaştıramadığını belirtiyor.

Açıklanan NATO verilerine göre Hollanda %2 rakamına ancak bu yıl ulaşabilecek. Genel olarak, 32 üye ülkeden toplam 23'ü bu yıl bu eşiğe ulaşacak.

Rutte, 2 Ekim'de 5 yıllık bir dönem için Stoltenberg'in yerine geçecek.