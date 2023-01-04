Polonya: 'Almanya tazminat çağrısını reddetti'
Polonya Dışişleri Bakanlığı, Almanya'nın, İkinci Dünya Savaşı için talep edilen tazminat çağrısını reddettiğini bildirdi. Polonya'dan yapılan açıklamada, "Polonya, 1939-1945 yıllarında Alman saldırganlığı ve işgalinden kaynaklanan borçları kapatma çabalarını sürdürecektir" denildi.
Almanya, Polonya'nın İkinci Dünya Savaşı ile ilgili geniş çaplı tazminat talebini reddetti. Berlin hükümeti, Varşova hükümetinin, toplamda 6,2 milyon zloti (yaklaşık 26,5 milyon TL) savaş tazminatına ilişkin "savaşla ilgili tüm mali taleplerin çözüldüğünü" söyledi.
The Guardian'da yer alan habere göre, Polonya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Alman hükümetine göre, savaş kayıpları için tazminat konusu kapanmıştır ve Alman hükümeti bu konuda müzakerelere girme niyetinde değildir" denildi.
Polonya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Alman hükümetine göre, savaş kayıpları için tazminat konusu kapanmıştır ve Alman hükümeti bu konuda müzakerelere girme niyetinde değildir" denildi.
Polonya Dışişleri Bakanlığı, "Polonya Cumhuriyeti hükümeti, 1939-1945 yılları arasındaki Alman saldırganlığı ve işgalinden kaynaklanan borçların ödenmesi için çabalarını sürdürecektir" sözlerini açıklamasına ekledi.
Savaş sırasında 3 milyon Polonyalı Yahudi de dahil olmak üzere altı milyon Polonyalı öldürüldü ve Varşova, yaklaşık 200 bin sivilin öldüğü 1944 ayaklanmasının ardından yerle bir edildi.
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