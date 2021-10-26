Polonya Başbakanı: AB 3. Dünya Savaşı’nı çıkarırsa biz ülkemizin haklarını savunacağız

26 Ekim 2021 Salı, 12:29

Polonya’daki hukuk üstünlüğü krizi, AB’nin bu ülkeye fon aktarımını kesme tehdidiyle karşı karşıya bıraktı.



Financial Times’ın haberine göre Polonya Başbakanı Morawiecki, "AB Komisyonu üçüncü dünya savaşını başlatırsa ne olacak? Üçüncü dünya savaşını başlatırlarsa biz, elimizdeki her tür silahla kendi haklarımızı savunacağız" ifadelerini kullandı.

AB’nin Varşova’ya finansmanı kesme olasılığı bağlamında konuşan Morawiecki, "Fonları kısıtlamaya yönelik her bir hamleye sert tedbirlerle karşılık verilecek" dedi.

Daha önce AB Mahkemesi’nin Polonya yönetiminin bazı eylemlerini kınaması üzerine Polonya Anayasa Mahkemesi, ülkenin ulusal yasalarının AB yasalarından üstün olduğuna karar vermişti.

Bunun üzerine AB Komisyonu, Polonya ekonomisini Covid-19 sonuçlarından kurtarmaya yönelik 36 milyar Avro’luk önlem paketini askıya alma kararı almıştı.

AB Komiysonu üyesi bazı ülkeler, her yıl Varşova’ya ödenen milyarlarca Avro’yu tehlikeye atabilecek ek tedbirleri alma çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: Sputnik