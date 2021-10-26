Polonya Başbakanı: AB 3. Dünya Savaşı’nı çıkarırsa biz ülkemizin haklarını savunacağız
Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, ülkeyi vaat edilen fonlardan mahrum bırakan Avrupa Birliği’nin (AB) 'üçüncü dünya savaşını başlatması' durumunda, sadece ülkenin haklarını savunacaklarını belirtti.
Polonya’daki hukuk üstünlüğü krizi, AB’nin bu ülkeye fon aktarımını kesme tehdidiyle karşı karşıya bıraktı.
Financial Times’ın haberine göre Polonya Başbakanı Morawiecki, "AB Komisyonu üçüncü dünya savaşını başlatırsa ne olacak? Üçüncü dünya savaşını başlatırlarsa biz, elimizdeki her tür silahla kendi haklarımızı savunacağız" ifadelerini kullandı.
AB’nin Varşova’ya finansmanı kesme olasılığı bağlamında konuşan Morawiecki, "Fonları kısıtlamaya yönelik her bir hamleye sert tedbirlerle karşılık verilecek" dedi.
Daha önce AB Mahkemesi’nin Polonya yönetiminin bazı eylemlerini kınaması üzerine Polonya Anayasa Mahkemesi, ülkenin ulusal yasalarının AB yasalarından üstün olduğuna karar vermişti.
Bunun üzerine AB Komisyonu, Polonya ekonomisini Covid-19 sonuçlarından kurtarmaya yönelik 36 milyar Avro’luk önlem paketini askıya alma kararı almıştı.
AB Komiysonu üyesi bazı ülkeler, her yıl Varşova’ya ödenen milyarlarca Avro’yu tehlikeye atabilecek ek tedbirleri alma çağrısında bulunmuştu.
Kaynak: Sputnik
Video Haberler
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
- Antalya'da elektrikli scooterla tehlikeli yolculuk
- tv100 stüdyosunda gerginlik
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
En Çok Okunan Haberler
- Büyükelçiliklerden '41. madde' açıklaması
- Özgür Özel'den skandal 'Süleyman Soylu' iddiası
- Bin 75 yıl ceza almıştı: Görenler tanıyamadı
- Dolar/TL'de 'en iyi ihtimal' 16-17 TL!
- 10 yaşındaki çocuktan heyecanlandıran keşif
- ABD Dışişleri’nden Osman Kavala açıklaması
- Kılıçdaroğlu 'Cumhurbaşkanı adayını buldu' iddiası
- AA duyurdu: İşte Erdoğan'ın ilk tepkisi
- Erdoğan'dan '10 büyükelçi' ve ekonomi açıklamaları
- Döviz bozduranların büyük korkusu