Polonya Belarus sınırında yapılmak istenen duvara Almanya’dan destek
Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, göçmenlerin yasadışı girişlerini önlemek için Belarus sınırına 350 milyon Avroluk bir duvar inşa etmeyi planlayan Polonya’ya, “sınırlarını koruma hakkı vardır” diyerek destek verdi.
Avrupa Birliği (AB) Minsk yönetimini, Belarus’a uygulanan yaptırımlara karşı Ortadoğu ve Arfika’dan göçmenleri birliğe yollamakla suçlarken, çok sayıda AB ülkesi Brüksel’den, yasadışı göçmenlerin birlik sınırlarına girişini önlemek üzere duvar inşası için bütçe talep etmişti.
Seehofer, Bild am Sonntag gazetesine verdiği demeçte, Polonya’nın duvar inşası ile ilgili bir soruya “Sınırların korunması meşrudur” yanıtını verdi. “Yasadışı sınır geçişlerini önlemek için dış sınırlarımızın korunması gerekir” diyen Seehofer ayrıca Almanya’nın da Almanya-Polonya sınırındaki kontrolleri artıracağını ve sekiz yüz kişilik polis ekibinin şimdiden konuşlandırıldığını söyledi. Alman Bakan, gerekirse bu sayının artırılabileceğini ifade etti.
Almanya İçişleri Bakanlığı’nın verilerine göre bu yılın başından bu yana yaklaşık 5 bin 700 kişi Almanya ve Polonya arasındaki sınırdan yasa dışı giriş yaptı. Ancak Seehofer, Almanya’nın Polonya sınırını kapatma planı olmadığını, böyle bir hareketin “yasal olarak sorgulanabilir” olacağını ifade etti.
Seehofer, Polonyalı mevkidaşı Mariusz Kaminski’ye de geçen hafta ortak devriye önerisini dile getiren bir mektup yazmıştı. Kaminski, ülkesinin bu tür önlemlere “tam destek” vereceğini ifade etti.
NEO NAZİLER SINIRDA
Öte yandan Alman polisinin Polonya sınırında silahlı olduğu belirtilen 50’den fazla aşırı sağcıyı durdurduğu bildirildi. Neo Nazi örgütlerle bağı olan Üçüncü Yol adlı partinin sınırlarda geçişin engellenmesi yolundaki çağrısı üzerine grubun Polonya sınırına yakın Guben kasabasında devriye gezdiği, biber gazı, süngü, pala ve coplarla donanmış olduğu kaydedildi.
ANTİ FAŞİSTLER NÖBETTE
Polisin silahlarına el koyarak grubu uzaklaştırdığı bildirilirken Guben kasabasında çok sayıda anti faşistin de aşırı sağcılara karşı olduklarını göstermek için devriye gezdikleri ve nöbet tuttukları belirtildi.
Video Haberler
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
- Antalya'da elektrikli scooterla tehlikeli yolculuk
- tv100 stüdyosunda gerginlik
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
En Çok Okunan Haberler
- Otomobil fiyatları sil baştan
- Baldız fetvasına yurttaşlardan sert tepki
- Diriliş Ertuğrul oyuncusu kansere yakalandı
- TÜGVA yemini: Biz Adalar'dayız, Başkomutanımız Erdoğan
- Yargıtay'dan emsal 'asgari ücret' kararı
- Bir parti daha ittifak tercihini açıkladı
- Erdoğan ile damadı karşı karşıya getirecek çıkış
- ‘Yapması gereken susmak’
- İstanbul ve İzmir için büyük risk
- 'Yalan söylüyorsunuz' deyip üye olmuyorlar