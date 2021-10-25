Polonya Belarus sınırında yapılmak istenen duvara Almanya’dan destek

25 Ekim 2021 Pazartesi, 04:00

Avrupa Birliği (AB) Minsk yönetimini, Belarus’a uygulanan yaptırımlara karşı Ortadoğu ve Arfika’dan göçmenleri birliğe yollamakla suçlarken, çok sayıda AB ülkesi Brüksel’den, yasadışı göçmenlerin birlik sınırlarına girişini önlemek üzere duvar inşası için bütçe talep etmişti.

Seehofer, Bild am Sonntag gazetesine verdiği demeçte, Polonya’nın duvar inşası ile ilgili bir soruya “Sınırların korunması meşrudur” yanıtını verdi. “Yasadışı sınır geçişlerini önlemek için dış sınırlarımızın korunması gerekir” diyen Seehofer ayrıca Almanya’nın da Almanya-Polonya sınırındaki kontrolleri artıracağını ve sekiz yüz kişilik polis ekibinin şimdiden konuşlandırıldığını söyledi. Alman Bakan, gerekirse bu sayının artırılabileceğini ifade etti.

Almanya İçişleri Bakanlığı’nın verilerine göre bu yılın başından bu yana yaklaşık 5 bin 700 kişi Almanya ve Polonya arasındaki sınırdan yasa dışı giriş yaptı. Ancak Seehofer, Almanya’nın Polonya sınırını kapatma planı olmadığını, böyle bir hareketin “yasal olarak sorgulanabilir” olacağını ifade etti.

Seehofer, Polonyalı mevkidaşı Mariusz Kaminski’ye de geçen hafta ortak devriye önerisini dile getiren bir mektup yazmıştı. Kaminski, ülkesinin bu tür önlemlere “tam destek” vereceğini ifade etti.

NEO NAZİLER SINIRDA

Öte yandan Alman polisinin Polonya sınırında silahlı olduğu belirtilen 50’den fazla aşırı sağcıyı durdurduğu bildirildi. Neo Nazi örgütlerle bağı olan Üçüncü Yol adlı partinin sınırlarda geçişin engellenmesi yolundaki çağrısı üzerine grubun Polonya sınırına yakın Guben kasabasında devriye gezdiği, biber gazı, süngü, pala ve coplarla donanmış olduğu kaydedildi.

ANTİ FAŞİSTLER NÖBETTE

Polisin silahlarına el koyarak grubu uzaklaştırdığı bildirilirken Guben kasabasında çok sayıda anti faşistin de aşırı sağcılara karşı olduklarını göstermek için devriye gezdikleri ve nöbet tuttukları belirtildi.