Polonya Başbakanı Morawiecki: Almanya'nın savaş tazminatı ödemesi kendi yararına olacak

Yayınlanma: 26.05.2023 - 13:51

Güncelleme: 26.05.2023 - 13:52

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Almanya'nın Polonya'ya savaş tazminatı ödemesinin kendi yararına olacağını söyledi.

Mateusz Morawiecki, "Tazminat Almanya için de faydalı olacaktır. Şok edici gelebilir ama Polonya ve Almanya bin yıl daha yan yana yaşayacak. Bu ebedi kayıpların, bu gözyaşlarının ve kan denizlerinin tazminatların tanınması yoluyla en azından asgari ölçüde telafi edilmesi çok olumlu bir şey olacaktır" dedi.

Morawiecki, tazminat ödenmesi durumunda "Polonya'nın Almanya'ya karşı tutumunun ve Polonyalıların Almanlara karşı tutumunun şüphesiz iyileşeceğini" dile getirdi.

"UZUN BİR SÜREÇ OLACAK"



Almanya'dan savaş tazminatı almanın "Polonyalı siyasetçilerin nesillerini" alacağını söyleyen Morawiecki, "Bu uzun bir süreç olacak, belki de on yıllar sürecek, ancak bundan asla geri adım atmayacağız" ifadelerini kullandı.

Morawiecki, "Gelecek nesil siyasetçiler bunun için bastıracak, çünkü bu sadece gözyaşı ve kan denizi, maddi ve manevi kayıplar değil, aynı zamanda hakikat, adalet ve temel değerler gerektiriyor" diye konuştu.

Daha önce Polonyalı yetkililer Almanya'dan İkinci Dünya Savaşı'ndan kaynaklanan zararlar için tazminat olarak 6.2 trilyon zloti (yaklaşık 1.3 trilyon dolar) talep ettiklerini açıklamışlardı. Ekim ayı başında Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla Almanya'ya ilgili bir nota gönderildi.

Alman hükümeti Polonya'ya ödeme yapma niyetinde olmadığını defalarca ifade etti. Berlin, zaten oldukça büyük tazminatlar ödediğine ve Polonya'nın 1953'te tazminatları reddetmesini sorgulamak için bir neden olmadığına inanıyor.