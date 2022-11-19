Polonya, en kötü senaryoya hazırlanıyor: Sığınakların sayısını artıracağız
Polonya İçişleri ve İdari İşler Bakanı Mariusz Kaminski, Polonya'daki sivil sığınakların sayısının 62 bin olduğunu, bunların artırılacağını duyurdu.
Polonya İçişleri ve İdari İşler Bakanı Mariusz Kaminski, Polonya'daki sivil sığınakların sayısının arttırılacağını söyledi.
Mariusz Kaminski, "Bu tür sığınakların sayısı 62 bindir ve bunlar arttırılacaktır" ifadelerini kullandı.
Kaminski, Polonyalı yetkililerin "ihtiyaç duyulması halinde en yakın sığınma yerinin nerede olduğunu gösterecek özel bir uygulama üzerinde" çalıştıklarını söyledi.
Polonya'nın şu anda nüfusun korunmasına ilişkin bir yasa üzerinde çalıştığını ve bu yasanın sığınakların inşa edilmesini mümkün kıldığını belirten Kaminski, "Bu çok büyük bir yasa, bu unsur da dahil olmak üzere kriz yönetiminin pek çok yönünü düzenliyor. Departmanlar arası onayların son aşamasındadır. Yakında bir hükümet toplantısında sunulacak. Bu yılın başlarında Parlamentoya gönderilmesini ve acil olarak ele alınmasını istiyoruz" dedi.
Kaminski "Böylesine zor bir dış durumda, sınırlarımızın etrafındaki askeri durumda, kriz yönetiminin unsurlarından biri de elbette sığınaklar meselesidir. Przewodów'daki trajik füze patlaması örneği, vatandaşlarımızın aniden böyle bariz bir durumla karşı karşıya kalabileceğini gösteriyor" diye konuştu.
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