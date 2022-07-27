Polonya Güney Kore'den tank, obüs ve savaş uçağı sipariş etti

27 Temmuz 2022 Çarşamba, 15:28

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, ülkesinin, Güney Kore'den çeşitli askeri sistemler satın alacağını bildirdi.

Mariusz Blaszczak, Polonya'nın Güney Kore'den 1000 adet K2 tankı, 600'den fazla K9 obüs ve 3 FA-50 savaş uçağı filosu sipariş ettiğini söyledi.

Blaszczak, "Polonya Ordusu'nu güçlendirecek çerçeve anlaşmaları imzalandı. Vaktimiz yok. Bekleyemeyiz ve Polonya Ordusu'nu bir an önce silahlandırmalıyız" dedi.

Blaszczak, zırhlı araçların bu yıl Polonya Ordusu'nun envanterine girmeye başlayacağını açıkladı.

Blaszczak ayrıca, "Polonyalı askerlerin modern silahlara sahip olması gerekiyor ve bu tür silahlar sipariş edildi. İlk obüs ve tank teslimatları bu yıl olacak. İlk uçak önümüzdeki yıl Hava Kuvvetleri'ne teslim edilecek" dedi.

'KORE SİLAHLARININ GÜCÜ KANITLANMIŞTIR'

Mariusz Blaszczak, Kuzey Kore ile Güney Kore arasında uzun yıllardır devam eden gerilimde, Güney Kore silahlarının kalitesini ortaya koyduğunu söyledi.

Blaszczak, "Modern savaş alanında tank birliklerinin ve topçularının devasa bir rol oynadığını görüyoruz. Bu tür birliklerimizi güçlendirme kararını bu yüzden alıyoruz. Kore tankları, tüm Kore silahları gibi kanıtlanmış silahlardır, çünkü Kore 70 yıldır savaşa hazırlanıyor" dedi.