Polonya, hava sahasını ihlal eden Rus dronlarını düşürdü

Polonya askeri komutanlığı, radarların 10’dan fazla insansız hava aracı tespit ettiğini ve doğrudan tehdit oluşturanların “etkisiz hale getirildiğini” açıkladı.

Açıklamada, Podlaskie, Mazowieckie ve Lublin bölgelerinin risk altında olduğu belirtilerek halka evlerinden çıkmamaları çağrısı yapıldı.

NATO Sözcüsü, Genel Sekreter Mark Rutte’nin Polonya liderliğiyle temas halinde olduğunu, ittifakın da Varşova ile yakın istişare yürüttüğünü duyurdu.

Polonya, operasyonlarda NATO hava komutanlığına ve Hollanda’ya ait F-35 savaş uçaklarına destekleri için teşekkür etti.

HAVALİMANLARI KAPATILDI

Varşova’daki Chopin Havalimanı birkaç saat boyunca kapatıldı, gün boyu uçuşlarda aksama yaşandı. Lublin kentindeki havaalanı ise kapalı kalmaya devam etti.

Ukrayna’nın batısındaki Lviv ve Volyn bölgeleri de tüm gece boyunca hava saldırısı alarmı altında kaldı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya’nın bir gecede 415 drone ve 40 füze kullandığını, bunlardan en az 8’inin Polonya’ya yöneltildiğini söyledi.

Zelenski, “Bu Avrupa için son derece tehlikeli bir emsal. Güçlü ve ortak bir yanıt gerekiyor” ifadelerini kullandı.

ABD Kongresi’nde hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi isimlerden sert açıklamalar geldi. Demokrat Senatör Dick Durbin, Putin’in NATO’nun kararlılığını test ettiğini belirterek “Bu ihlaller görmezden gelinemez” dedi.

Cumhuriyetçi Temsilci Joe Wilson ise Rusya’nın Polonya’ya yönelik saldırısını “savaş eylemi” olarak tanımladı ve Başkan Donald Trump’ı yeni yaptırımlar uygulamaya çağırdı.

RUSYA SESSİZ

Rusya Savunma Bakanlığı, Polonya’daki olayla ilgili Reuters’ın yorum talebine yanıt vermedi.

Moskova yönetimi daha önce NATO’ya saldırma niyetinde olmadığını, Batı’nın Rusya’yı “düşman gibi göstermek için” bu iddiaları öne sürdüğünü savunmuştu.

Polonya, 2022’de savaşın ilk aylarında Ukrayna’dan fırlatılan bir füzenin sınır köyünde iki kişinin ölümüne yol açmasından bu yana yüksek alarmda bulunuyor.

Öte yandan Polonya, Belarus sınırını perşembe gecesi itibarıyla kapatma kararı aldı. Rusya ve Belarus’un başlattığı geniş çaplı “Zapad” tatbikatları, Polonya, Litvanya ve Letonya’da güvenlik endişelerini artırdı.