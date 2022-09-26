Polonya, Norveç ile 10 yıllık doğal gaz anlaşması imzaladı

Polonya ve Norveç, 2,4 milyar metreküpe kadar doğalgaz satışı için 10 yıllığına sözleşme imzaladı.

AA
26 Eylül 2022 Pazartesi, 10:44
Polonya, Norveç ile 10 yıllık doğal gaz anlaşması imzaladı
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Polonyalı enerji şirketi PGNİG ile Norveç'in Equinor şirketi yılda 2,4 milyar metreküpe kadar doğalgaz satışı için 10 yıllığına sözleşme imzaladı.

PGNİG'ten yapılan açıklamaya göre, anlaşma kapsamındaki doğal gaz 1 Ekim'de açılacak "Baltic Pipe" doğalgaz boru hattı aracılığıyla gönderilecek.

Söz konusu anlaşma, 1 Ocak 2023-1 Ocak 2033 döneminde geçerli olacak. Norveç'in doğal gazı önce Danimarka'ya oradan da "Baltic Pipe" aracılığıyla Polonya'ya iletilecek.

Yıllık yaklaşık 21 milyar metreküplük doğal gaz talebinin yarısını Rusya'dan karşılayan Polonya'nın doğalgaz depolarındaki doluluk oranı yüzde 98 olarak açıklanmıştı.


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