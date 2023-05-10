Polonya: Ordumuz, iki yıl içinde Avrupa'nın en güçlü ordusu olacak

Yayınlanma: 10.05.2023 - 14:39

Güncelleme: 10.05.2023 - 14:39

Polonya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, Polonya radyosuna konuştu.

Mariusz Blaszczak, Polonya'nın kara ordusunun iki yıl içinde "Avrupa'nın en güçlü ordusu" olacağını ileri sürdü.

Blaszczak, "İki yıl içinde Avrupa'nın en güçlü kara ordusuna sahip olacağımızı tahmin ediyorum" dedi.

Blaszczak, Rusya'ya dikkat çekerek, "Saldırganı caydıracak bir Polonya ordusu olacak, amacımız da tam olarak bu. Rusya'nın ülkemize saldırmaya cesaret edemeyeceği kadar güçlü bir ordu yaratmak" diye konuştu.

Daha önce Polonya yönetimi, orduyu 300 bin kişiye çıkarma niyetini açıklamıştı.