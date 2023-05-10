Polonya: Ordumuz, iki yıl içinde Avrupa'nın en güçlü ordusu olacak

Polonya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, Polonya'nın kara ordusunun iki yıl içinde "Avrupa'nın en güçlü ordusu" olacağını öne sürdü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.05.2023 - 14:39
Polonya: Ordumuz, iki yıl içinde Avrupa'nın en güçlü ordusu olacak
Abone Ol google-news

Polonya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, Polonya radyosuna konuştu.

Mariusz Blaszczak, Polonya'nın kara ordusunun iki yıl içinde "Avrupa'nın en güçlü ordusu" olacağını ileri sürdü.

Blaszczak, "İki yıl içinde Avrupa'nın en güçlü kara ordusuna sahip olacağımızı tahmin ediyorum" dedi.

Blaszczak, Rusya'ya dikkat çekerek, "Saldırganı caydıracak bir Polonya ordusu olacak, amacımız da tam olarak bu. Rusya'nın ülkemize saldırmaya cesaret edemeyeceği kadar güçlü bir ordu yaratmak" diye konuştu.

Daha önce Polonya yönetimi, orduyu 300 bin kişiye çıkarma niyetini açıklamıştı.


polonya Rusya

İlgili Haberler

Morawiecki: Polonya, Avrupa demokrasilerinin kızı değil ablasıdır

Morawiecki: Polonya, Avrupa demokrasilerinin kızı değil ablasıdır
Rusya ve Polonya arasında bina krizi: Nota verdi

Rusya ve Polonya arasında bina krizi: Nota verdi
Polonya'da hayvanat bahçesinde yangın: 7 maymun, 40 papağan telef oldu

Polonya'da hayvanat bahçesinde yangın: 7 maymun, 40 papağan telef oldu

En Çok Okunan Haberler