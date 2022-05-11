Polonya: Putin, Hitler ve Stalin'den daha tehlikeli

11 Mayıs 2022 Çarşamba, 14:36

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Daily Telegraph gazetesine verdiği röportajda, Rus lider Putin’in "canavarca ideolojisi" hakkında uluslararası topluma çağrıda bulundu.

Mateusz Morawiecki, "Putin ne Hitler ne de Stalin. Ne yazık ki o daha tehlikeli. Putin emrinde ölümcül silahlara sahip olmakla da kalmıyor, propagandasını yaymak için medyayı elinde tutuyor" ifadelerini kullandı.

Morewiecki, Putin'in "Russkiy Mir" (Rus Barışı) ideolojisinin tüm Avrupa için ölümcül bir tehdit oluşturduğunu söyleyerek, uluslararası toplumu derhal Ukrayna'yı Putin'in etkisinden kurtarmaya odaklanmaya çağırdı.

Morawiecki ayrıca, bunun yanı sıra Ukrayna'nın müttefiklerini askeri destek sağlamaktan fazlasını yapmaya davet etti.