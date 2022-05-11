Polonya: Putin, Hitler ve Stalin'den daha tehlikeli
Polonya Başbakanı Morawiecki, Putin’i 'Hitler ve Stalin’den daha tehlikeli' olarak nitelendirdi.
Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Daily Telegraph gazetesine verdiği röportajda, Rus lider Putin’in "canavarca ideolojisi" hakkında uluslararası topluma çağrıda bulundu.
Mateusz Morawiecki, "Putin ne Hitler ne de Stalin. Ne yazık ki o daha tehlikeli. Putin emrinde ölümcül silahlara sahip olmakla da kalmıyor, propagandasını yaymak için medyayı elinde tutuyor" ifadelerini kullandı.
Morewiecki, Putin'in "Russkiy Mir" (Rus Barışı) ideolojisinin tüm Avrupa için ölümcül bir tehdit oluşturduğunu söyleyerek, uluslararası toplumu derhal Ukrayna'yı Putin'in etkisinden kurtarmaya odaklanmaya çağırdı.
Morawiecki ayrıca, bunun yanı sıra Ukrayna'nın müttefiklerini askeri destek sağlamaktan fazlasını yapmaya davet etti.
Video Haberler
- Soylu, CHP'yi 'İnönü' ile hedef aldı
- 2 yaşındaki bebeğine sigara içirdi
- Başsavcılıktan 'Ebubekir T.' açıklaması
- ABD'li turist, paraşütte heyecandan bayıldı
- Mayısın ortasında kar sürprizi: Sürücüler yolda kaldı
- Masaj salonuna fuhuş operasyonu: 14 gözaltı
- Nadir yetişiyor, koparmanın cezası 110 bin TL
- Kardeşini 7 yerinden bıçakladı
- Hastalarıyla ilişkiye girdiği öne sürüldü, açığa alındı
- Bayrağı ikinci kez indirmek istedi, gözaltına alındı
En Çok Okunan Haberler
-
- Kolaya büyük zam
- 'İktidarın kabusu olabilir'
- 'Memur ve emekliye iyileştirme' sinyali
- Merkez'in adımından sonra yükselişe geçti
- Dip dalga büyüyecek
- Yasakçı vali cemaatçi mi?
- Müzik yasağına ilişkin yeni karar
- Alpaslan Kuytul cezaevine gönderildi
- 'Limon kumpası' davasında yeni gelişme
- 'Eskiden düşmanları olarak gördüğü...'