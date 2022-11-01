Polonya, Rusya sınırında tedbir alıyor: Elektronik bariyer kuracak

01 Kasım 2022 Salı, 16:33

Polonyalı gazete Rzeczpospolita'nın haberine göre, Rusya sınırına devasa bir elektronik bariyer kurmayı planlayan Polonya, 200 kilometrelik sınırın tamamını koruma altına alacak.

Elektronik koruma sisteminin, Eylül 2023'te faaliyete geçmesi planlanıyor.

Sınır, gelen sinyalleri doğrulamak için sismik sensörler ve gece görüş kameraları dahil olmak üzere bir dedektör sistemi gibi çeşitli elektronik güvenlik önlemleriyle donatılacak.

Yetkililere göre, insan ayak sesi ile vahşi hayvanların neden olduğu sesleri ayırt etmek için özel algoritmalar kullanılacak.

Polonya benzer bir sistemi birkaç yıl önce Ukrayna sınırına kurarak kaçakçılığı önlemeye çalışmıştı.