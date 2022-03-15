Polonya, Rusya'nın 2 milyon Euro'sunu bloke etti
Rusya'nın Varşova Büyükelçiliği yetkililerinin, Polonya bankalarındaki hesaplarından 2 milyon Euro çekmek istediği ve bankaların parayı bloke ettiği bildirildi.
Polonya basınında yer alan haberlerde, Rusya'nın Varşova Büyükelçiliği'nde görevli yetkililerin, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıların başlamasının hemen ardından Polonya bankalarında bulunan hesaplarından 2 milyon Euro nakit çekmek istediği ve bu girişimin bankaların kara para aklama ve terör finansmanını önleyici kurum olan Mali Bilgiler Genel Müfettişliği (Generalny Inspektor Informacji Finansowej) ile işbirliği neticesinde sonuçsuz kaldığı aktarıldı. Bankalar, Rusya Varşova Büyükelçiliği'nin 2 milyon eurosunu bloke ettiği aktarıldı.
Konuya ilişkin olarak Rusya Büyükelçiliği yorum yapmaktan kaçınırken, Polonya Maliye Bakanlığı ise Mali Bilgiler Genel Müfettişliği'nin 1 Mart 2018 tarihli yasanın 10’uncu bölümüne atıfta bulunulan kısıtlayıcı tedbirleri uygulama görevini yerine getirmekte olduğunu kaydetti.
İlgili Haberler
- Rusya'dan 13 ABD'li yetkiliye yaptırım
- İngiltere, Rusya'ya lüks tüketim ürünlerinin ihracatını yasakladı
- Rusya Merkez Bankası altın alımını durdurdu
Video Haberler
- HDP'den 'yüzde 7' açıklaması
- Erkan Baş'tan 'seçim kanunu değişikliği' yorumu
- 'Koltuğunuz elden gider diye...'
- 'Gelsin kendi eksin'
- Sağlık emekçileri hak için grevde!
- 10 katlı binaya top mermisi isabet etti!
- Lviv’de AVM otoparkı sahra hastanesine çevrildi
- İstanbul'a kar yeniden geliyor
- Uzman çavuştan doktora şiddet
- Beyoğlu’nda tehlikeli madde yüklü kamyonet devrildi
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan'ın eski doktorundan seçim kanunu teklifi yorumu
- 'Mutlu ediyor'
- Güncel koronavirüs tablosu açıklandı
- İmamoğlu'ndan Barcelona'ya yanıt!
- Artık zamları duyurmayacak
- Galatasaray'ın inancı tam!
- 'NATO’nun kapıları açık olsaydı savaş 20 gün sürmezdi'
- Çavuşoğlu, Rusya ve Ukrayna’ya gidiyor
- Pjanic'ten Galatasaray değerlendirmesi!
- Yıldız futbolcu hakkında flaş iddia!