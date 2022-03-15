Rusya Merkez Bankası altın alımını durdurdu
Rusya Merkez Bankası, yurttaşların artan fiziki altın talebi nedeniyle bankalardan altın almayı durdurduğunu açıkladı.
Rusya-Ukrayna savaşına dair gelişmeler piyasalarda ilk gündem maddesi olmaya devam ediyor.
Rusya Merkez Bankası'ndan yapılan yazılı açıklamada, ülkede fiziki külçe altın alımına yönelik talebin artığına işaret edildi.
Söz konusu artışın, özellikle alımlarda KDV’nin iptal edilmesi nedeniyle yaşandığının kaydedildiği açıklamada, "Rusya Merkez Bankası, vatandaşların talebinin karşılanabilmesi için 15 Mart’tan itibaren kredi kuruluşlarından altın alımını durdurmuştur" ifadesine yer verildi.
Rusya Merkez Bankası, 2014'ten bu yana Rusya'daki bankalar dahil fiziki altın alımını artırmıştı.
Banka, Covid-19 salgını nedeniyle Mart 2020'de alımları durdurmuş, Rusya-Ukrayna savaşının başlamasıyla alımlara 28 Şubat'ta tekrar devam etmişti.
İlgili Haberler
- İtalyan bankası Unicredit, Rusya'dan ayrılmayı değerlendiriyor
- Rusya'nın Kiev'e saldırısında bir apartman daha ağır hasar gördü
- İran: "Umut ediyorum ki Rusya nükleer anlaşmayı destekleyecek"
Video Haberler
- HDP'den 'yüzde 7' açıklaması
- Erkan Baş'tan 'seçim kanunu değişikliği' yorumu
- 'Koltuğunuz elden gider diye...'
- 'Gelsin kendi eksin'
- Sağlık emekçileri hak için grevde!
- 10 katlı binaya top mermisi isabet etti!
- Lviv’de AVM otoparkı sahra hastanesine çevrildi
- İstanbul'a kar yeniden geliyor
- Uzman çavuştan doktora şiddet
- Beyoğlu’nda tehlikeli madde yüklü kamyonet devrildi
En Çok Okunan Haberler
- Hayvan Hakları Yasası yine koruyamadı!
- 'FETÖ' şartı kaldırıldı
- Mahkeme, arkadaş cinayeti sanığını affetmedi
- Balotelli'nin hakemlere tepkisi İngiltere'de gündem oldu
- Erkan Baş'tan 'seçim kanunu değişikliği' yorumu
- ‘Âdem’ filminin başrolü Halil Ergün oldu
- Melih Gökçek koronavirüse yakalandı
- Bir sigara grubunun ürünlerine daha büyük zam!
- Fikret Orman'a 305 milyon liralık şok!
- Chelsea'den seyirci cezasına yönelik tepki!