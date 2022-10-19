Polonya, Ukraynalı göçmenler için AB'den 140 milyon avro istedi
AB tarafından Polonya'ya Ukraynalı göçmenleri kabul ettiği gerekçesiyle 140 milyon avro tahsis edildi.
Polonya, Ukraynalı göçmenlerin ülkedeki faaliyetlerini desteklemek için Avrupa Birliği'nden yaklaşık 140 milyon avro aldı.
Polonya, buna ek olarak 40 milyon avro daha beklediğini duyurdu.
Tahsis edilen mali yardımın, İltica, Göç ve Entegrasyon Fonu ile Entegre Sınır Yönetimi Fonu arasında 2027 yılına kadar dağıtılacağı bildirildi.
Avrupa Komisyonu, AB ülkelerine Ukrayna'da savaştan dolayı göç kriziyle mücadele için toplamda 400 milyon avro tahsis etmeyi teklif etti.
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