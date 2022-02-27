Polonya, Ukrayna'ya askeri mühimmat gönderdi
Polonya’nın içerisinde taşınabilir uçaksavar füze sistemi, cephane, kurşungeçirmez yelek ve kask bulunan askeri mühimmatı taşıyan ilk konvoyu Ukrayna'ya ulaştı.
Polonya Milli Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, Polonya'nın Ukrayna'ya askeri mühimmat gönderdiğini bildirdi.
Blaszczak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Piorun taşınabilir uçaksavar füze sistemi, çeşitli sayıda cephane, kurşungeçirmez yelek ve kask taşıyan askeri konvoyun bu sabah Ukrayna'ya ulaştığını aktardı. Bakan Blaszczak ayrıca, “Ukrayna'ya teslim ettiğimiz mühimmat taşıyan askeri konvoy komşularımıza ulaştı. Ukraynalıları destekliyoruz, dayanışma içerisindeyiz ve Rusya'nın saldırganlığına şiddetle karşı çıkıyoruz” ifadelerini kullandı.
Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, şubat ayında hükümetin Ukrayna'ya yardım kararı aldığını, bu kapsamda taşınabilir uçaksavar füze sistemi, cephane dahil olmak üzere Ukrayna'ya en modern askeri ekipmanları göndereceklerini açıklamıştı. Milli Güvenlik Büro Şefi Pawel Soloch ise dün yaptığı açıklamada diğer Avrupa ülkelerinin Ukrayna'ya göndereceği askeri mühimmat sevkiyatının Polonya üzerinden gerçekleştirilebileceğini belirtmişti.
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