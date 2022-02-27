Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in statülerinde değişiklik

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası spor camiası tepki göstermeye devam ediyor. Uluslararası Judo Federasyonu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in federasyondaki statüleri konusunda değişikliğe gitti.

cumhuriyet.com.tr
27 Şubat 2022 Pazar, 14:03
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in statülerinde değişiklik
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Uluslararası Judo Federasyonu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in federasyondaki onursal başkanlık ve büyükelçi statülerinin askıya alındığını duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya devam eden saldırıları nedeniyle bu yönde bir karar alındığı vurgulandı.

Dövüş sanatlarıyla yakından ilgisi olduğu bilinen Putin'in, küçük yaşlarda başladığı judoda siyah kuşağı bulunuyor.


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