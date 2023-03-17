Polonya, Ukrayna'ya savaş uçağı göndereceğini duyurdu

Yayınlanma: 17 Mart 2023 - 11:38

Güncelleme: 17 Mart 2023 - 11:39

Polonya Cumhurbaşkanı Andjzej Duda, Ukrayna'ya savaş uçaklarının önümüzdeki günlerde gönderileceğini, daha sonra başka uçaklar da teslim edileceğini söyledi.

Bu sevkıyat, Ukrayna'nın hava savunması açısından yararlı bir takviye olarak görülse de, fazladan jetlerin savaşta belirleyici rol oynaması beklenmiyor.

Ukrayna parlamentosu başkan yardımcısı Olena Kondratyuk, başka ülkelerin de Polonya'yı takip etmesini umduğunu belirtti.

Diğer bazı NATO ülkeleri de Ukrayna'ya Sovyet yapımı uçaklar göndermeyi düşünüyor. Ukraynalı pilotlar bu uçakların kullanımı konusunda eğitimli.

MODERN SAVAŞ UÇAKLARI TALEP ETMİŞTİ

Ukrayna daha önce Batılı ülkelerden F-16 gibi modern savaş uçakları talep etmişti.

NATO standardına sahip uçaklar için Ukraynalı pilotları eğiten İngiltere, uzun eğitim süreleri nedeniyle Batılı jetleri tedarik etmenin sadece uzun vadeli bir seçenek olabileceği uyarısında bulundu. ABD Başkanı Joe Biden daha önce ABD'den Ukrayna'ya jet gönderilmesini reddetmişti.

Rusya'nın işgalinin başlangıcında Ukrayna'nın, çoğu eski Mig-29 ve Su-27'lerden oluşan 120 civarında savaş kabiliyetine sahip uçağı olduğu tahmin ediliyordu.

Duda, Polonya'nın envanterinde hala 12 Sovyet dönemi Mig-29 uçağı olduğunu söyledi.

"GEREKEN TEK ŞEY SİYASİ İRADE"

BBC'ye demeç veren Ukrayna milletvekili Kira Rudik, "Hava savunma sistemlerimizi güçlendirmek ve bahar taarruzunda ordumuza yardımcı olmak için onlara ihtiyacımız var" dedi ve ekledi:

"Bu aynı zamanda Ukrayna'ya savaş uçağı göndermenin açıklanamaz ya da gerçeküstü bir şey olmadığının ve bunun gerçekleşmesi için gereken tek şeyin siyasi irade olduğunun göstergesi."

Ukrayna Savunma Bakanı danışmanı Yuriy Sak BBC'ye yaptığı açıklamada Polonya jetlerinin "hava kuvvetleri tarafından çok verimli bir şekilde" kullanılacağını söyledi.

"DÖRDÜNCÜ NESİL JETLER DAHA YETENEKLİ"

Son 24 saat içinde mevcut Ukrayna hava kuvvetlerinin Rus personel ve teçhizatına yönelik 16 hava saldırısı gerçekleştirdiğini belirten Sak, Ukrayna'nın F-16'lar gibi "dördüncü nesil" jetler talep ettiğini vurguladı.

Sak, "Bunlar daha evrensel platformlar, daha yetenekliler ve elbette Ukrayna hava kuvvetlerini daha etkin hale getirecekler" dedi.