Polonya'da evcil kediler, 'istilacı, uzaylı tür' olarak kabul edildi

27 Temmuz 2022 Çarşamba, 17:25

Sky News'ün haberine göre; Polonya Bilimler Akademisi'nde biyolog olan Wojciech Solarz, 1786 türün bulunduğu veri tabanına, literatürdeki ismi Felis catus ile ev kedilerini de ekledi.

Enstitü, "Felis catus'un muhtemelen yaklaşık 10.000 yıl önce eski Ortadoğu'nun büyük uygarlıklarının merkezinde evcilleştirildi. Böylece bu türler, bilimsel bir bakış açısıyla Avrupa'ya yabancı hale geldi" açıklamasıyla bir blog yazısı yayınladı.

Enstitü, "hayvanlara yönelik her türlü zulme karşı" olduğunu vurguladı.