Polonya’da gölden İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma bomba çıkarıldı

14 Aralık 2021 Salı, 09:40

Polonya’nın batısındaki Chyby Köyü yakınlarındaki Kierskie Gölü’nde antrenman amaçlı dalış yapan bir dalgıç, gölün dibinde bombaya benzer bir cisme rastladı. Dalgıcın ihbarı üzerine göle gelen ekipler, söz konusu cismin İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma Alman yapımı SD-70 tipi bomba olduğunu belirledi.

Bir metre uzunluğundaki bomba uzun süredir suyun altında olduğu için neredeyse tamamen balçıkla kaplandığından bugüne kadar fark edilmediği ifade edildi. Yazın serinlemek amacıyla gölde yüzen yöre halkı için tehlike oluşturduğu gerekçesiyle çıkarılması için Swinoujscie şehrinin 8. Sahil Koruma Filosu’nda görev yapan bomba imha uzmanları devreye girdi.

240 METRELİK ALANI ETKİLEYEBİLİR

Bomba imha uzmanı dalgıçlar, yaptıkları incelemede bombanın etkisiz hale getirilmek üzere poligona naklinin elverişli olduğuna, göl ve çevresindeki bitki örtüsünü ve hayvanları korumak için bombayı suda patlatmak yerine çıkarıp nakletmeye karar verdi.

Polisin de yardımıyla 200 metrelik güvenlik koridoru oluşturulan bölgede dalgıçlar 24 kilo ağırlığındaki bombayı gölden güvenli bir şekilde çıkarmayı başardı. Patlaması halinde 240 metrelik alanda etkili olabileceği belirtilen bomba, etkisiz hale getirilmek üzere poligona götürüldü.

