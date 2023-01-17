Polonya'da 'grip' alarmı: Yılın ilk 15 gününde 550 binden fazla vaka görüldü

Yayınlanma: 17 Ocak 2023 - 16:05

Güncelleme: 17 Ocak 2023 - 16:05

Dünyadaki 'grip' salgını devam ediyor. Son olarak Polonya Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsü tarafından yayımlanan raporda, yılın ilk 15 gününde dönemde grip ve gribe bağlı hastalıklardan 33 kişinin öldüğü belirtildi.

5 BİNDEN FAZLA KİŞİ HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Ülkede 1-15 Ocak döneminde toplam 559 bin 474 grip ve gribe bağlı hastalık vakası görüldüğü ifade edilen raporda, toplamda 5 binden fazla kişinin hastaneye sevk edildiği kaydedildi.

Yayımlanan son verilere göre, ülkede Aralık 2022'de 1 milyon 139 bin grip ve gribe bağlı hastalık vakası kayıtlara geçti.