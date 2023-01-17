Polonya'da 'grip' alarmı: Yılın ilk 15 gününde 550 binden fazla vaka görüldü
Polonya Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsü, 1-15 Ocak döneminde ülkede 550 binden fazla grip ve gribe bağlı hastalık vakasının kaydedildiğini bildirdi.
Dünyadaki 'grip' salgını devam ediyor. Son olarak Polonya Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsü tarafından yayımlanan raporda, yılın ilk 15 gününde dönemde grip ve gribe bağlı hastalıklardan 33 kişinin öldüğü belirtildi.
5 BİNDEN FAZLA KİŞİ HASTANEYE SEVK EDİLDİ
Ülkede 1-15 Ocak döneminde toplam 559 bin 474 grip ve gribe bağlı hastalık vakası görüldüğü ifade edilen raporda, toplamda 5 binden fazla kişinin hastaneye sevk edildiği kaydedildi.
Yayımlanan son verilere göre, ülkede Aralık 2022'de 1 milyon 139 bin grip ve gribe bağlı hastalık vakası kayıtlara geçti.
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