Polonya'da hamile bir kadının ölümüyle ilgili üç doktor suçlandı
Polonya'da kürtaj karşıtı yasaya karşı geniş çaplı gösteriler düzenlenmesine neden olan hamile bir kadının ölümüyle ilgili üç doktor suçlandı.
Katowice'deki savcılık ofisinin sözcüsü Agnieszka Wichary suçlamaların hastanın hayatını kaybetme tehlikesine maruz bırakılmasıyla ilgili olduğunu söyledi.
Wichary, "Ekibin harekete geçmemesi sonucu hasta hayatını kaybetti" ifadesini kullandı.
Doktorlardan ikisinin hastanın ölümüne kasıtsız neden olmakla suçlandığı, suçlu bulunmaları halinde beş yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilecekleri belirtildi.
Geçen yıl eylül ayında Pszczyna'daki hastanede Iza adıyla bilinen 30 yaşındaki kadının hamileliğinin 22. haftasında sepsis nedeniyle ölmesi, Polonya'da kısıtlayıcı kürtaj karşıtı yasaya karşı geniş çaplı protestolar düzenlenmesine yol açmıştı.
Aktivistler doktorları kürtajı hemen yapmak yerine "bekleyip görmeyi" tercih etmekle suçlamış, kadının kısıtlayıcı yasanın daha da sıkılaştırılması nedeniyle ülkede ölen ilk kişi olduğunu savunmuştu.
İlgili Haberler
- Yunanistan Türkiye'yi AB, BM ve NATO'ya şikayet etti
-
Video Haberler
- Kilimlerden dekorasyon ürünü yapıyor
- Osmaniye’de kanadı kırık halde bulunan leyleğe tedavi
- 42 yıllık koleksiyon oluşturdu
- O anlar saniye saniye kamerada
- Manchar Gölü tehlike oluşturuyor
- Dönüş yapan polis aracına çarptı
- Unutulan valizler Van’da satışa sunuldu
- Antalya’da kayboldu, Mersin’de bulundu
- Çobanlar için ağaçta otel yaptı
- Rögardan 2 gün boyunca mavi su aktı
En Çok Okunan Haberler
-
- İşte Kraliçe öldükten sonra yaşanacaklar
- Sigaraya büyük zam geldi
- İsmailağa cemaatinden skandal sözler
- Mafya için siyaset, siyaset için mafya
- Peker'in rüşvet iddiaları AKP'yi karıştırdı
- İstanbul'da bir haftada iki mevsim yaşanacak
- AKP ve MHP'ye kötü haber...
- CHP'den 'Gürsel Tekin' açıklaması
- Kılıçdaroğlu Mansur Yavaş'ı işaret etti
- Tarih verdi: 'Erkene alınabilir'