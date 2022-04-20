Polonya'da maden kazasında 3 madenci hayatını kaybetti
Polonya'da maden ocağında kaza meydana geldi. Metan gazının tutuşmasından dolayı yaşanan kazada 3 madenci hayatını kaybetti.
Polonya'nın Pniowek şehrindeki kömür madeninde metan gazının alev alması sonucu meydana gelen patlamada 3 madenci hayatını kaybetti, 12 madenci yaralandı.
Maden şirketinde çalışan Slawomir Starzynski yaptığı açıklamada, kazanın gece yarısı yerin bin metre altında metan gazının yanması sonucu gerçekleştiğini söyledi.
Metan gazı patlaması sonrası oluşan toz bulutu nedeniyle arama kurtarma çalışmalarına ara verilirken 7 arama kurtarma personeliyle temasın kesildiği belirtildi.
Olay sırasında 42 kişinin çalıştığı madende yaralanan 12 kişinin vücutlarında ağır yanıkların olduğu bildirildi.
Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki'nin kaza yerine gideceği açıklandı.
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