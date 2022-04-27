Polonya’daki maden kazalarında can kayıpları artıyor
Polonya’da geçtiğimiz hafta yaşanan maden kazalarında can kayıpları artmaya devam ediyor.
Polonya’da meydana gelen maden kazalarında can kayıpları artmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta cumartesi günü Silezya bölgesindeki Zofiowka Madeni’nde mahsur kalan tüm madencilerin cansız bedenlerine ulaşıldığı bildirildi. Yüzeyden 220 metre aşağıda mahsur kalan 10 madenciden 4’ünün cansız bedenine patlamanın olduğu gün, 2’sinin ise dün ulaşılmıştı. Bugün ise geriye kalan 4 madencinin cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi.
PNİOWEK MADENİ’NDEKİ CAN KAYBI İSE 7’YE YÜKSELDİ
Geçtiğimiz hafta çarşamba günü Silezya bölgesindeki bir diğer maden olan Pniowek’teki patlamada yaralı olarak kurtarılan 1 madencinin hastanede hayatını kaybettiği ve toplam can kaybının 7’ye yükseldiği aktarıldı. Madenden yaralı olarak kurtulan 20 madencinin ise tedavi altında olduğu ifade edilerek, madende mahsur kalan 7 madenci için arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği açıklandı.
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