Polonya'dan AB'nin tasarruf planına red: Gerekirse resmi bir veto yapacağız

Polonya, AB tarafından duyurulan yüzde 15'lik enerji tasarrufu planıyla zorunlu kısıtlamalar getirilmesi durumunda, bu kararı veto edebileceklerini duyurdu.

AA
29 Temmuz 2022 Cuma, 12:02
Polonya'dan AB'nin tasarruf planına red: Gerekirse resmi bir veto yapacağız
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Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, AB'nin tasarruf planının zorunlu olmasını istemediklerini ifade etti.

Mateusz Morawiecki, Polonya'nın üzerine düşeni yaptığını ve kendisinin de ülkesini düşünmek zorunda olduğunu belirterek, "Enerji konusunda, Polonya'nın veto haklarına sahip olması için kesinlikle oybirliği ile karar verilmesini destekliyor ve talep ediyoruz" ifadesini kullandı.

Polonya'nın gaz tüketimindeki olası zorunlu kesintileri veto edip edemeyeceği sorusuna Morawiecki, "Gerekirse resmi bir veto yapacağız" yanıtını verdi.

Polonya İklim ve Çevre Bakanı Anna Moskwa da ülkenin gaz tüketimini önemli ölçüde azalttığını ve "zorunlu kesintilerin tartışılmasının gereksiz olduğunu" ifade etti.


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