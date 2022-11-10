Polonya'dan Abrams tankları çıkışı: Gelecek yıl ilk tankları teslim alacağız
Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, bütçe tasarruflarının askeri harcamaları etkilemeyeceğini belirterek "Savunma, ülkemizin kalkınmasının temelidir." dedi.
Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, katıldığı bir etkinlikte, Polonya'nın, Kaliningrad sınırını güçlendirmekle yetinmeyeceğini, yeni askeri birliklerle silahlı kuvvetleri güçlendireceğini ifade etti.
Yakın zamanda ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile telefon görüşmesi yaptığını belirten Blaszczak, "Gelecek yıl ilk Abrams tanklarını teslim alacağız. Polonyalı askerler şu anda bu tanklarla ilgili eğitim alıyorlar. Ayrıca bu yıl Güney Kore'den ilk K2 tankları ve K9 Thunder obüsleri Polonya'da olacak" ifadelerini kullandı.
Blaszczak, ülkenin ekonomik durumu ve bütçe tasarruflarına da değinerek "Bu tasarruflar askeri harcamaları etkilemeyecek. Savunma, ülkemizin kalkınmasının temelidir. Ordumuza katılmak isteyen çok kişi var. Ülkemizin doğusunda yeni birlikler inşa ediliyor" dedi.
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