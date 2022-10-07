Polonya'dan Kaliningrad sınırında tedbir: Elektronik savunma hattı inşa edilecek
Polonya, Rusya'ya bağlı Kaliningrad sınırına elektronik savunma hattı inşa etmeye hazırlanıyor.
Polonya Cumhuriyeti İçişleri ve İdare Bakan Yardımcısı Maciej Wonsik, Rusya'ya karşı atılacak güvenlik önlemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Maciej Wonsik, Polonya'nın Rusya'ya ait Kaliningrad sınırına "elektronik savunma hattı" inşa edileceğini söyledi.
Wonsik, "Sınırda özel sensörler, termal kameralar ve kameraların konuşlanmasından bahsediyoruz" dedi.
Sınır muhafızlarının, Kaliningrad bölgesiyle olan tüm sınır boyunca bir savunma hattı inşa etmek için "yeni fonlar" olduğunu belirten Wonsik, "Önümüzdeki yılın bütçe programında, bu sınırı çok yakından izlemek için yeterli para var" ifadelerini kullandı.
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