Polonya'dan Kaliningrad sınırında tedbir: Elektronik savunma hattı inşa edilecek

Polonya, Rusya'ya bağlı Kaliningrad sınırına elektronik savunma hattı inşa etmeye hazırlanıyor.

cumhuriyet.com.tr
07 Ekim 2022 Cuma, 15:28
Polonya'dan Kaliningrad sınırında tedbir: Elektronik savunma hattı inşa edilecek
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Polonya Cumhuriyeti İçişleri ve İdare Bakan Yardımcısı Maciej Wonsik, Rusya'ya karşı atılacak güvenlik önlemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Maciej Wonsik, Polonya'nın Rusya'ya ait Kaliningrad sınırına "elektronik savunma hattı" inşa edileceğini söyledi.

Wonsik, "Sınırda özel sensörler, termal kameralar ve kameraların konuşlanmasından bahsediyoruz" dedi.

Sınır muhafızlarının, Kaliningrad bölgesiyle olan tüm sınır boyunca bir savunma hattı inşa etmek için "yeni fonlar" olduğunu belirten Wonsik, "Önümüzdeki yılın bütçe programında, bu sınırı çok yakından izlemek için yeterli para var" ifadelerini kullandı.


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