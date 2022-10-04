Polonya'dan NATO'ya çağrı: Ukrayna'ya destek için silah üretimi artırılmalı
Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, NATO'ya Ukrayna için "silah üretimini artırması" çağrısında bulundu.
Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Ukrayna'ya askeri destek kapsamında değerlendirmelerde bulundu.
Andrzej Duda, NATO ülkelerini, Ukrayna'ya transfer edilmesi beklenen silahların üretimini artırmaya çağırdı.
Duda, Ukrayna'nın "her şeyden önce silahlara ihtiyacı" olduğunu ve bu konuda "yeterince destek sağlanamadığını" ifade etti.
Duda, "Ukrayna'ya silah tedarikinin sağlanması için, Atlantik'in iki yakasında savunma sanayinin üretim kapasiteleri artırılması gerekiyor" dedi.
Silah ve teçhizat üretiminin az olduğuna dikkat çeken Duda, "Şu anda Ukrayna'yı desteklemek ve aynı zamanda Rusya'dan gelen artan tehdide ilişkin potansiyelimizi güçlendirmek için yavaş yavaş az seviyede üretiyoruz" diye konuştu.
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