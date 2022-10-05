Polonya'dan Rusya'ya gözdağı: ABD'nin nükleer silahları Varşova'da konuşlanabilir
Polonya Cumhurbaşkanı Duda, ABD'ye ait nükleer silahların Polonya'ya konuşlandırılabileceğini söyledi.
Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Andrzej Duda, ABD'ye ait nükleer silahların Polonya'da konuşlandırılma seçeneğinin masada olduğunu duyurdu.
Duda, ülkesinde nükleer silah bulunmamasının bir "sorun" olduğunu söyledi.
Duda, "Sorun, her şeyden önce, nükleer silaha sahip olmamamız. Hiçbir şey, Polonya gibi, onları yakın gelecekte elimizin altında tutabileceğimizi göstermiyor" dedi.
Polonya'nın, Nükleer Paylaşım Programı'nda yer alabileceğini savunan Duda, "Nükleer paylaşıma katılma potansiyeli her zaman vardır. ABD yönetimiyle, ABD'nin böyle bir fırsatı değerlendirip değerlendirmediğini konuştuk. Konu açık" ifadelerini kullandı.
Polonya'da iktidardaki Hukuk ve Adalet Partisi'nin (PiS) Başkanı Jaroslaw Kaczynski, ABD'ye ait nükleer silahların Polonya'da konuşlandırıldığını görmek istediğini söyledi.
Kaczynski, bu konuda ABD'den olumlu bir yanıt almadığını dile getirdi.
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