Polonya'dan Rusya'yı kızdıracak mesaj: Baltık Denizi, NATO'nun iç denizi haline gelecek

08 Temmuz 2022 Cuma, 14:19

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Mariusz Blaszczak, Polonya parlamentosunun (Sejm) alt kanadının neredeyse oy birliğiyle Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılmasına onay verdiğini ifade ederek, üst meclisin (senato) süreci hızlandırmak için bir toplantı yapacağını dile getirdi.

Blaszczak, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılmasıyla birlikte Baltık Denizi'nin NATO'nun bir "iç denizi" haline geleceğini söyledi.

Blaszczak ayrıca, "Bir an önce Senato'nun ek bir oturumu olsa iyi olur. Bu ülkemizin güvenliği için önemlidir, çünkü İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya girmesiyle Baltık Denizi havzasındaki ülkeler daha güvenli hale gelir. Buna İsveç ve Finlandiya'nın büyük potansiyelini de eklerseniz, Baltık Denizi aslında bir NATO iç denizi haline geldi" dedi.

'FİNLANDİYA VE İSVEÇ'İN KATILIMI İTTİFAKI GÜÇLENDİRECEK'

Mariusz Blaszczak, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılmasıyla ittifakın önemli ölçüde güçleneceğini söyledi.

Blaszczak, "İsveç örneğinde, bu yüksek teknolojili silahlar ve Finlandiya'da iyi organize edilmiş bir genel savunma. Bu ülkelerin NATO'daki varlığı kuşkusuz ittifakı güçlendiriyor" ifadelerini kullandı.