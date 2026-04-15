Polonyalı milletvekilinden gamalı haçlı İsrail bayrağı

Polonyalı milletvekili Konrad Berkowicz, Polonya Parlamentosunun alt kanadı Sejm'de yaptığı konuşmada İsrail’i sert sözlerle hedef aldı.

Berkowicz, İsrail’in Gazze’de “soykırım” yaptığını söyledi.

Ukrayna'daki savaş boyunca ölen çocuk sayısından onlarca kat daha fazla çocuğun Gazze'de öldürüldüğünü belirten Berkowicz, konuşmasında sivillere karşı fosfor mühimmatı kullanıldığını da kaydetti.

Berkowicz, İsrail hakkında Nazi Almanyası için kullanılan "Üçüncü Reich" ifadesini kullanarak, gamalı haç içeren İsrail bayrağı açtı ve "İsrail, büyük bir acımasızlıkla soykırım yapıyor" diye konuştu.

Berkowicz, "Yahudiler, havadaki oksijeni emen ve insanları boğularak ölüme sürükleyen yasaklı fosfor bombasını kullanıyor. Dahası, bu bombanın dumanı akciğerlere giriyor ve onları içeriden yakıyor. Aynı anda hem boğuluyorlar hem de içten yanıyorlar. On binlerce kadın ve çocuk. Ama bir çocuğun şansı yaver gider de boğulmazsa, beyaz fosfor yanağına, eline yapışıyor ve dokuların içinden kemiğe kadar yanarak ilerliyor. Bunu söndürmek mümkün değil, bu yüzden yanağı kesiliyor, eli ampute ediliyor" dedi.

Meclis Başkanvekili Włodzimierz Czarzasty, Polonya parlamentosunda gamalı haç gösterilmesinin “hiçbir şekilde kabul edilemez” olduğunu kaydetti.

İSRAİL BÜYÜKELÇİLİĞİNDEN TEPKİ

İsrail’in Polonya Büyükelçiliği, Berkowicz’in Polonya Parlamentosu’nda sergilediği “antisemitik korkunç davranışı” kınayarak, onun “İsrail bayrağını kirlettiğini” savundu.

Büyükelçilik, “Bugün Polonya Parlamentosu’nda milletvekili Berkowicz tarafından sergilenen antisemitik korkunç eylemi en şiddetli şekilde kınıyoruz. İsrail’in resmi Holokost Anma Günü’nde, bir Polonyalı milletvekili Holokost kurbanlarıyla dayanışma göstermek yerine İsrail bayrağını kirletti ve Yahudi sembolünü ile Yahudi devletini Nazilerle karşılaştırdı. Bugün Auschwitz'de Holokost kurtulanları yürüyüş yaparken, bu alçakça Yahudi karşıtı eylem özellikle dehşet vericidir. Diğer politikacıların bu eyleme destek vermesi, utancı daha da derinleştiriyor. Polonya yetkilileri, bu utanç verici durumu düzeltmek ve bu ahlaki lekeyi silmek için derhal harekete geçmelidir” açıklamasında bulundu.

MİLLETVEKİLİNDEN BÜYÜKELÇİLİĞE YANIT

Berkowicz, büyükelçiliğin açıklamalarına yanıt verdi.

Berkowicz, “Ben ise Filistin’in her yerinde işlediğiniz soykırımı kınıyorum. Gazze’de, Lübnan’da ve İran’da yaptıklarınızı kınıyoruz. Silahlı saldırılarınızı, halkı aç bırakmanızı, bastırmanızı ve masum çocukları fosfor bombalarıyla yakmanızı kınıyorum. Bu konuda Üçüncü Reich’tan hiçbir farkınız yok. Sizi Naziler olarak görüyorum” ifadelerini kullandı.