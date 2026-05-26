Polymarket’ten Türkiye için erken seçim bahsi

Tahmin piyasası platformu Polymarket, Türkiye’de 2028’de yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçiminden önce erken seçim kararı alınıp alınmayacağına ilişkin yeni bir bahis piyasası açtı. Piyasada, 31 Aralık 2026’ya kadar erken cumhurbaşkanlığı seçiminin resmen duyurulup duyurulmayacağı takip edilecek.

Polymarket’in kurallarına göre piyasa, Türkiye’de 2028’den önce cumhurbaşkanlığı seçimi yapılacağına dair resmi bir açıklama yapılması halinde “Evet” olarak sonuçlanacak.

Bu açıklamanın, piyasanın açıldığı tarih ile 31 Aralık 2026 saat 23.59 arasında yapılması gerekiyor. Bu tarihe kadar resmi bir duyuru gelmemesi durumunda bahis “Hayır” sonucuyla kapanacak.

Bahsin “Evet” olarak sonuçlanması için duyurunun Cumhurbaşkanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi veya Yüksek Seçim Kurulu tarafından yapılması şart koşuluyor.

Açıklamanın, 2028’deki olağan seçimden önce yapılacak bir cumhurbaşkanlığı seçimini belirlemesi, onaylaması, takvime bağlaması ya da resmi olarak başlatması gerekiyor.

🚨 NEW POLYMARKET: Will Turkey schedule early presidential elections?https://t.co/CE0L0AGlUc — Polymarket (@Polymarket) May 26, 2026

Polymarket, erken seçim tartışmaları, siyasi açıklamalar, parti çağrıları, medya yorumları, kulis bilgileri veya spekülasyonların tek başına geçerli olmayacağını belirtti.

Buna göre, siyasetçilerden ya da partilerden gelecek erken seçim çağrıları, resmi bir seçim sürecini başlatmadığı sürece bahsin sonucunu değiştirmeyecek.

Kurallara göre erken cumhurbaşkanlığı seçimi, son tarihten önce resmen açıklanırsa bahis “Evet” olarak sonuçlanacak. Bu durumda seçimin daha sonra ertelenmesi, iptal edilmesi veya fiilen yapılmaması sonucu etkilemeyecek.

Polymarket, piyasanın sonuçlandırılmasında birincil kaynağın Türkiye’deki resmi makamlar ve Yüksek Seçim Kurulu olacağını duyurdu. Platform, gerektiği durumda güvenilir haber kaynaklarında oluşacak genel mutabakatın da değerlendirmeye alınabileceğini bildirdi.

Polymarket sayfasında yer alan bilgilere göre, “Türkiye 2026’da erken cumhurbaşkanlığı seçimi takvime bağlayacak mı?” başlıklı piyasa gerçek zamanlı oranlarla takip ediliyor. Platformdaki verilere göre “Evet” ihtimali yüzde 16 seviyesinde görülüyor.