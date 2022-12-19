Popocatepetl Yanardağı’nda son 24 saatte 12 patlama
Meksika’da bulunan Popocatepetl Yanardağı’nda son 24 saatte çok sayıda patlama meydana geldi. Yetkililer, vatandaşlara yanardağ çevresinden uzak durmaları gerektiğini aktardı.
Meksika’daki Popocatepetl Yanardağı’nda patlamalar devam ediyor.
Meksika Ulusal Afet Önleme Merkezi (Cenapred) tarafından yayınlanan günlük rapora göre, Popocatepetl Yanardağı’nda son 24 saatte 12 patlama yaşandığı ve yanardağ ağzından 196 kez gaz ve duman çıkışı gerçekleştiği belirtildi.
Raporda ayrıca, patlamalar sonucunda yanardağ ağzından çıkarak havaya karışan küllerin rüzgarın etkisiyle kuzeydoğu yönüne doğru yayıldığı bildirilerek, bu bölgedeki Puebla ve Tlaxcala eyaletlerinde yaşayan vatandaşların muhtemel kül yağışı ve yağmurla birlikte oluşabilecek çamur akıntılarına karşı önlem almaları tavsiye edildi.
Yetkililer, yanardağda her an patlama meydana gelme ihtimali olduğuna dikkat çekerken, çevreye düşebilecek taş ve çakıllar sebebiyle vatandaşlara yanardağ çevresinden uzak durmaları uyarısı yapıldı.
BU YIL 87 KEZ PATLAMA GERÇEKLEŞTİ
Son bir yılda faaliyetlerinde artış görülen Popocatepetl Yanardağı’nda, en son 15 Aralık’ta 2 kez patlama yaşanmıştı. Yanardağda bugün meydana gelen 12 patlamayla birlikte 2022 yılı içerisinde kaydedilen toplam patlama sayısı 87’ye yükselmiş oldu. Yanardağda 2021 yılı boyunca ise 8 patlama meydana gelmişti.
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