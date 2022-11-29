Dünyanın en geniş yanardağı Hawaii’de lav püskürmeye başladı
ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), pazar günü Hawaii’de bulunan ve dünyanın en geniş yanardağı kabul edilen Manua Loa’nın aktif hale gelerek lav püskürmeye başladığını duyurdu.
USGS, ABD'nin Hawaii eyaletindeki Mauna Loa Yanardağı'nda patlama yaşandığını açıkladı.
Lav akışının şu an zirvede bulunduğunu belirten USGS, bölge halkı için henüz bir tehdit bulunmadığını bildirdi.
Öte yandan, patlamanın ardından son 2 saat içerisinde en büyüğü 4.2 olan çok sayıda deprem kaydedildi.
UYARI SEVİYESİ YÜKSELTİLDİ
Hawaii Volkan Gözlemevi tarafından yapılan açıklamada, yanardağ alarmının tavsiyeden uyarı seviyesine çıkarıldığı belirtildi. Gözlemevi ayrıca, patlamanın detaylarının incelenmesi için havadan inceleme yapılacağını aktardı.
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