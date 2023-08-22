Pornhub, döner restoranını logosu nedeniyle tehdit etti

Yayınlanma: 22.08.2023 - 17:54

Güncelleme: 22.08.2023 - 17:55

Dünyanın en çok tıklanan yetişkin filmleri sitelerinden Pornhub'ın sahibi MindGeek, logolardaki benzerlik nedeniyle ABD'nin New York kentindeki bir döner restoranına dava açma tehdidinde bulundu.

MindGeek, Döner Haus isimli restoranın logoyu kullanmayı bırakmaması durumunda yasal yollara başvuracaklarını belirtti. MindGeek'in dönerciye gönderdiği ihtarnamede iki logınun "benzer olduğu" ve "kafa karışıklığına sebep olabileceği" belirtildi.

New York Post'a konuşan Döner House pazarlama müdürü Pauline Phan, "Tamamıyla farklı iki sektörde faaliyet gösteriyoruz ve logo sebebiyle nasıl birbirimizle karıştırılabileceğimizi anlamıyoruz" dedi.

Phan, "Bununla mücadele için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

Döner Haus'un logosu, restoran henüz açılmadan bile sosyal medyada New Yorklular arasında tartışma konusu olmuştu.