Google, PornHub'ın YouTube hesabını kapattı
Dünyaca ünlü arama motoru Google, PornHub'ın YouTube hesabını kapattığını duyurdu. Karara itiraz eden Pornhub, "Ne yazık ki bu karar yalnızca, yetişkin endüstrisindekilere yönelik ayrımcılığın bir örneği" dedi.
ABD merkezli teknoloji devi Google, PornHub'ın YouTube hesabını kapattığını duyurdu.
Pazarlama amacıyla kullanıldığı belirtilen YouTube hesabına ilişkin, 'topluluk kurallarına aykırı içerikler barındıran internet sitelerine bağlantı verdiği' gerekçesiyle yapılan çok sayıda bildirim yapıldığını belirten Google, bu nedenle PornHub hesabının kaldırılması kararı alındığını kaydetti.
"POLİTİKALARIMIZI HERKESE EŞİT ŞEKİLDE UYGULUYORUZ"
Konuya dair Variety'ye açıklama yapan YouTube sözcüsü Jack Melon, "Politikalarımızı herkese eşit şekilde uyguluyoruz. Tekraren kural ihlalinde bulunan veya tamamen ihlal bulunduran içeriklere tahsis edilen kanallar kapatılıyor" dedi.
Ancak PornHub söz konusu suçlamanın gerçeği yansıtmadığını ileri sürdü. Platformun sahibi MindGeek şirketinin bir sözcüsü, Variety dergisine verdiği demeçte, YouTube hesabı üzerinden porno sitelerine link verildiği iddialarını 'kesin bir dille' yalanladı:
"Ne yazık ki bu karar yalnızca, yetişkin endüstrisindekilere yönelik ayrımcılığın bir örneği."
YouTube hangi topluluk kurallarının ihlal edildiğini belirtmese de, söz konusu kurallar arasında, platformda reşit olmayanların 'duygusal ve fiziksel sağlıklarına' zarar verebilecek şeylere izin verilmediği ve bu nedenle 'cinsel açıdan tatmin edici olan müstehcen içeriğe' yer tanınmadığı belirtiliyor.
INSTAGRAM'DA DA YASAKLANMIŞTI
Söz konusu karar, PornHub'ın yasaklandığı tek örnek değil. Eylül ayında da PornHub, Instagram'dan kalıcı olarak yasaklanmıştı.
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