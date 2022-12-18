Pornhub, en çok aratılan oyun ve film parodilerini açıkladı
Kanada merkezli pornografik içerik sitesi Pornhub, 2022 yılı boyunca en çok aratılan oyun ve sinema parodilerini açıkladı.
Pornhub tarafından yapılan açıklamaya göre, Amerikan çizgi roman ve film karakteri Harley Quinn, 2022 yılı film kategorisinde lider oldu.
Onu, bir önceki yıla göre popülaritesini iki kattan fazla artıran Star Wars takip etti.
Netflix'in müstehcen gerilim serisi 365 Gün üçüncü sırada yer aldı.
Black Widow listenin dördüncü sırasına;
Wonder Woman ise beşinci sıraya yerleşti.
Pornhub tarafından yapılan açıklamada, "İnsanlar sadece çıplaklık aramıyor, senaryolarla ilgileniyor. Fantezi pornografide büyük bir rol oynuyor" ifadeleri yer aldı.
EN ÇOK ARATILAN OYUNLAR
Oyun aramalarında, popüler video oyunu Fortnite lider oldu.
İkinci sırada ise 2021'den bu yana bir sıra yükselen takım tabanlı, çok oyunculu Overwatch yer aldı.
Anime tarzıyla Genshin Impact, altı basamak yükselerek üçüncü sıraya yerleşti.
Giderek popülaritelerini kaybeden Minecraft ve Pokemon ise dördüncü ve beşinci oldu.
En büyük çıkışı yapanlar arasında, sırasıyla 12 sıra atlayan Cyberpunk
Ve 18 sıra atlayarak üst sıralara yükselen Summertime Saga yer aldı.
EN ÇOK ARATILAN OYUN KARAKTERİ
The Sun'da yer alan habere göre, Overwatch'ın D.Va'sı "en çok aratılan video oyun karakteri" oldu.
Listenin başında yer alan diğer kahramanlar arasında Widowmaker, Mercy, Tracer, Mei ve Ashe yer alıyor.
Resident Evil Village'ta yer alan vampir benzeri kötü karakter Lady Dimitrescu ise dördüncü sıraya yerleşti.
Pornhub tarafından yapılan açıklamada, "oyuncu kız" aramalarının ABD'de geçen yıla kıyasla yüzde 813 oranında artış gösterdiği kaydedildi.
Habere göre, Birleşik Krallık'ta "anime porno" aramaları yüzde 389 oranında arttı.
Küresel olarak, "hentai" tüm kategoriler arasında en çok aranan terim olmaya devam etti.
Bu sözcük, yetişkinlere yönelik anime ve manga içeriklerini tanımlamak için kullanılıyor.
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