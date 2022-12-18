Pornhub, en çok aratılan oyun ve film parodilerini açıkladı

cumhuriyet.com.tr
18 Aralık 2022 Pazar, 12:59
<p>Kanada merkezli pornografik içerik sitesi <strong>Pornhub</strong>, 2022 yılı boyunca en çok aratılan <strong>oyun</strong> ve sinema parodilerini açıkladı.</p>

Kanada merkezli pornografik içerik sitesi Pornhub, 2022 yılı boyunca en çok aratılan oyun ve sinema parodilerini açıkladı.

<p>Pornhub tarafından yapılan açıklamaya göre, Amerikan çizgi roman ve film karakteri <strong>Harley Quinn</strong>, 2022 yılı film kategorisinde lider oldu. </p>

Pornhub tarafından yapılan açıklamaya göre, Amerikan çizgi roman ve film karakteri Harley Quinn, 2022 yılı film kategorisinde lider oldu. 

<p>Onu, bir önceki yıla göre popülaritesini iki kattan fazla artıran <strong>Star Wars</strong> takip etti. </p>

Onu, bir önceki yıla göre popülaritesini iki kattan fazla artıran Star Wars takip etti. 

<p>Netflix'in müstehcen gerilim serisi <strong>365 Gün</strong> üçüncü sırada yer aldı.</p>

Netflix'in müstehcen gerilim serisi 365 Gün üçüncü sırada yer aldı.

<p><strong>Black Widow</strong> listenin dördüncü sırasına;</p>

Black Widow listenin dördüncü sırasına;

<p><strong>Wonder Woman</strong> ise beşinci sıraya yerleşti.</p>

Wonder Woman ise beşinci sıraya yerleşti.

<p>Pornhub tarafından yapılan açıklamada, <em>"İnsanlar sadece çıplaklık aramıyor, senaryolarla ilgileniyor. Fantezi pornografide büyük bir rol oynuyor"</em> ifadeleri yer aldı.</p>

Pornhub tarafından yapılan açıklamada, "İnsanlar sadece çıplaklık aramıyor, senaryolarla ilgileniyor. Fantezi pornografide büyük bir rol oynuyor" ifadeleri yer aldı.

<p><strong>EN ÇOK ARATILAN OYUNLAR</strong></p> <p>Oyun aramalarında, popüler video oyunu <strong>Fortnite</strong> lider oldu.</p>

EN ÇOK ARATILAN OYUNLAR

Oyun aramalarında, popüler video oyunu Fortnite lider oldu.

<p>İkinci sırada ise 2021'den bu yana bir sıra yükselen takım tabanlı, çok oyunculu <strong>Overwatch</strong> yer aldı.</p>

İkinci sırada ise 2021'den bu yana bir sıra yükselen takım tabanlı, çok oyunculu Overwatch yer aldı.

<p>Anime tarzıyla <strong>Genshin Impact</strong>, altı basamak yükselerek üçüncü sıraya yerleşti.</p>

Anime tarzıyla Genshin Impact, altı basamak yükselerek üçüncü sıraya yerleşti.

<p>Giderek popülaritelerini kaybeden<strong> Minecraft</strong> ve <strong>Pokemon</strong> ise dördüncü ve beşinci oldu.</p>

Giderek popülaritelerini kaybeden Minecraft ve Pokemon ise dördüncü ve beşinci oldu.

<p>En büyük çıkışı yapanlar arasında, sırasıyla 12 sıra atlayan <strong>Cyberpunk </strong></p>

En büyük çıkışı yapanlar arasında, sırasıyla 12 sıra atlayan Cyberpunk 

<p>Ve 18 sıra atlayarak üst sıralara yükselen <strong>Summertime Saga</strong> yer aldı.</p>

Ve 18 sıra atlayarak üst sıralara yükselen Summertime Saga yer aldı.

<p><strong>EN ÇOK ARATILAN OYUN KARAKTERİ</strong></p> <p>The Sun'da yer alan habere göre, <strong>Overwatch</strong>'ın <strong>D.Va</strong>'sı <strong>"en çok aratılan video oyun karakteri"</strong> oldu.</p>

EN ÇOK ARATILAN OYUN KARAKTERİ

The Sun'da yer alan habere göre, Overwatch'ın D.Va'sı "en çok aratılan video oyun karakteri" oldu.

<p>Listenin başında yer alan diğer kahramanlar arasında <strong>Widowmaker</strong>, <strong>Mercy</strong>, <strong>Tracer</strong>, <strong>Mei</strong> ve <strong>Ashe</strong> yer alıyor.</p>

Listenin başında yer alan diğer kahramanlar arasında Widowmaker, Mercy, Tracer, Mei ve Ashe yer alıyor.

<p><strong>Resident Evil Village</strong>'ta yer alan vampir benzeri kötü karakter <strong>Lady Dimitrescu</strong> ise dördüncü sıraya yerleşti.</p>

Resident Evil Village'ta yer alan vampir benzeri kötü karakter Lady Dimitrescu ise dördüncü sıraya yerleşti.

<p>Pornhub tarafından yapılan açıklamada,<strong> "oyuncu kız"</strong> aramalarının ABD'de geçen yıla kıyasla <strong>yüzde 813</strong> oranında <strong>artış gösterdiği</strong> kaydedildi.</p>

Pornhub tarafından yapılan açıklamada, "oyuncu kız" aramalarının ABD'de geçen yıla kıyasla yüzde 813 oranında artış gösterdiği kaydedildi.

<p>Habere göre, Birleşik Krallık'ta <strong>"anime porno"</strong> aramaları <strong>yüzde 389</strong> oranında arttı.</p>

Habere göre, Birleşik Krallık'ta "anime porno" aramaları yüzde 389 oranında arttı.

<p>Küresel olarak, <strong>"hentai"</strong> tüm kategoriler arasında en çok aranan terim olmaya devam etti.</p>

Küresel olarak, "hentai" tüm kategoriler arasında en çok aranan terim olmaya devam etti.

<p>Bu sözcük, yetişkinlere yönelik <strong>anime</strong> ve <strong>manga</strong> içeriklerini tanımlamak için kullanılıyor.</p>

Bu sözcük, yetişkinlere yönelik anime ve manga içeriklerini tanımlamak için kullanılıyor.

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