Çılgınlık haline gelen Lensa'da 'pornografi' krizi: Tehlike çanları çalıyor
Sosyal medyada viral olan, kullanıcıların selfielerini işleyerek yaratıcı avatarlar oluşturduğu Lensa uygulaması göründüğü kadar masum değil. Son olarak, insanların yüzlerinin tanınabildiği bir dizi görselde çıplak göğüsler gibi müstehcen unsurlar tespit edildi.
Son günlerde sosyal medya Lensa akımına teslim olmuş durumda. Yazılı komutlardan görseller oluşturan, açık kaynaklı yapay zeka programı Stable Diffusion'ı temel alan Lensa, kullanıcılardan 10 ila 20 kadar selfie seçerek uygulamaya yüklemelerini istiyor.
Uygulamanın Magic Avatars (Sihirli Avatarlar) özelliğini kullanan kişiler, bu selfielerini yükledikten sonra kendilerini elf, peri, prens, prenses veya başka bir forma dönüştüren yaratıcı görseller elde ediyor.
MÜSTEHCEN UNSURLAR TESPİT EDİLDİ
Independent Türkçe'nin haberine göre; platformu rıza dışı, pornografik görüntüler oluşturmak için kullanmanın mümkün olduğu ortaya çıktı.
Öte yandan, teknoloji sitesi TechCrunch'ın haberine göre, Lensa'yla oluşturulmuş, insanların yüzlerinin tanınabildiği bir dizi görselde çıplak göğüsler gibi müstehcen unsurlar tespit edildi.
Aslında Lensa'nın kullanım politikasında çıplaklığa izin verilmiyor. Ancak bazı kullanıcıların algoritmaları atlatarak uygulamaya çıplak görseller yüklemelerini sağlayan arka kapılar bulduğu ifade ediliyor.
UYARI FİLTRELERİNDEN KAÇIYORLAR
Buna göre Photoshop'ta görseller üzerinde yapılan bazı düzenlemeler, kullanıcıların Lensa'nın çıplaklığı tespit edip uyarı vermek üzere tasarlanmış filtrelerinden kaçmayı sağlıyor.
TechCrunch muhabiri Haje Jan Kamps, bu arka kapının ayrıntılarını öğrendikten sonra kendilerinin de Lensa'da çıplak görseller üretmeyi denediklerini ve başarılı olduklarını kaydetti.
Kamps, "Elinde birkaç fotoğrafınız varsa, herkes kolaylıkla çıplak görüntülerinizi oluşturabilir. Ürkütücü" ifadelerini kullandı.
ÇOCUK FİLTRESİ DE AŞILIYOR
Lensa'nın kullanım politikası ayrıca, çocuk fotoğraflarının da sisteme yüklenmesine izin vermiyor. Ancak Olivia Snow adlı bir başka kullanıcı, bu filtreleri aşmanın da yolunu bulduğunu öne sürdü.
The Wired'da kaleme aldığı yazıda Snow, çocukluk fotoğrafları üzerinden yaptığı bir dizi denemede filtreleri aşabildiğini ifade etti:
"Ergenlik çağında bir kızın ve bazen de çocuksu bir yüzün, belirgin bir yetişkin vücuduyla harmanlandığı tamamen çıplak fotoğraflar üretti."
Lensa yetkilileri ise TechCrunch'a yaptıkları açıklamada sistemin üreteceği olası pornografik görüntülerin "uygulamadaki kasıtlı suistimalin sonucu" olduğunu savundu.
Video Haberler
- Özel öğrencilere okul bahçesinde doğayla iç içe eğitim
- Halit Kıvanç'ın adı stada verildi
- Lastikçinin fırladığı an kamerada
- Tarihi hamamda mahsur kalan 5 yavru köpek kurtarıldı
- Toros Dağları'ndan alıç topluyorlar
- Okul arazisinde yetiştirilen pamuktan 400 bin lira gelir
- Gökbakar, Recep İvedik 7'nin bilinmeyenlerini anlattı
- 128 kiloluk 'Fırat turnası'nı iş yerinde sergiliyor
- Akdeniz meyve sineğine 'cazibe' tuzağı
- Papağanı 'Lara'yı omzunda gezdiriyor
En Çok Okunan Haberler
-
- Çocuğa istismar skandalı davasında yeni gelişme
- Skandalı kapatan savcının sicili
- Dünya Kupası'nı kazanan takımı açıkladı!
- Kılıçdaroğlu'ndan 'Aslı Baykal' çıkışı
- Bilgin'den EYT açıklaması: 'Burada gizli bir şey yok'
- Memet Ali Alabora ile Şevket Çoruh bir araya geldi
- Belediyeye operasyonda yeni gelişme
- Yine tarikat, yine cinsel istismar!
- 'Her gün değil her saat değil her dakika... '
- İlahiyatçı Cemil Kılıç gerçekleri tek tek anlattı...