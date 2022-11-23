Portekiz'den Ukrayna'ya kötü haber: AB genişleyecek durumda değil

23 Kasım 2022 Çarşamba, 11:09

Portekiz Başbakanı Antonio Costa, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Antonio Costa, AB'nin başta Ukrayna olmak üzere yeni üyeleri kabul etmesinin şu anda mümkün olmadığını söyledi.

Costa, Avrupalı liderlerin kasıtlı olarak AB'nin potansiyel üyeleri arasında karşılanamayacak ve "kısa vadede muazzam bir drama" yol açacak beklentiler yarattığını söyledi.

Costa, AB'nin, on yıllardır Türkiye'nin başına gelenleri "Doğu Avrupa'da da çoğaltma" riski taşıdığını belirterek, "AB yeni katılımlar nedeniyle patlamak istemiyorsa kendisini derinden yeniden inşa etmelidir" dedi.

Brüksel'in AB'ye üyelik için adaylara özel şartlar getirdiğini hatırlatan Costa, birliğin yeni ülkeleri kabul etme kabiliyetini değerlendirecek herhangi bir kriter bulunmadığını ve mevcut koşullarda AB'nin genişleyecek durumda olmadığını savundu.

Costa, "Avrupa Birliği mevcut kurumsal yapısı ve mevcut bütçe mimarisi ile şu anda yarattığı beklentileri karşılayacak koşullara sahip değildir" diyerek, birliğin daha da genişleyebilmesi için reforme edilmesi ve yeniden düzenlenmesi gerektiğini vurguladı.



