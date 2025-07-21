Porto Riko'da reşit olmayanlara trans ameliyatı yasaklandı

ABD’ye bağlı özerk Karayip adası Porto Riko, cinsiyet geçişine yönelik cerrahi operasyonlar ve hormon tedavilerini 21 yaş altı bireyler için yasaklayan yeni bir yasayı yürürlüğe soktu.

İmzalanan yasaya göre, bu tedavileri uygulayan sağlık çalışanları 15 yıla kadar hapis ve 50 bin dolara varan para cezası ile karşı karşıya kalabilecek.

Yasa sadece cezai yaptırımlarla sınırlı değil; bu tür uygulamalarda bulunan sağlık personelinin tüm ruhsat ve izinlerinin iptal edilmesini de öngörüyor. Kamu fonlarının bu tür tedavilere tahsis edilmesi ise tamamen yasaklandı.

“GERİ DÖNÜŞÜ OLMAYAN KARARLAR İÇİN YETERSİZ OLGUNLUK”

Yasada, bireylerin 21 yaşına kadar fiziksel, bilişsel ve duygusal açıdan “tam olgunluğa ulaşmadığı” ifade ediliyor. Bu nedenle gençlerin geri dönüşü olmayan kararlar alma riski taşıdığı, bu kararların ileri yaşlarda ciddi pişmanlıklara yol açabileceği vurgulanıyor.

Yeni düzenleme, Ekim ayında yürürlüğe girecek. Porto Riko böylece, ABD’de benzer yasaları olan eyaletlerin çoğundan daha yüksek bir yaş sınırı belirleyerek, şu anda yürürlükteki en katı düzenlemeye imza atmış oldu. ABD’nin diğer eyaletlerinde bu tür yasaklar genellikle 18 yaş altında uygulanıyor.

LGBTİ+ KURULUŞLARINDAN TEPKİ

Porto Riko’daki LGBTİ+ Federasyonu, yasanın genç trans bireyler için “tehlikeli ve ayrımcı” olduğunu savundu.

Kurumun direktörü Justin Jesús Santiago, söz konusu düzenlemeyi mahkemeye taşıyacaklarını açıkladı.

Santiago’ya göre yasa, Porto Riko anayasasına aykırı ve gençleri güvenli tıbbi hizmetler yerine “kayıt dışı ve riskli” uygulamalara yönlendirme riski taşıyor.

TRUMP'IN POLİTİKALARI

Porto Riko’nun bu yasayı yürürlüğe koyması, Donald Trump yönetiminin cinsiyet kimliğiyle ilgili politikalarıyla uyumlu bir eğilimin parçası olarak görülüyor.

2024 seçim kampanyasında “iki cinsiyet vardır: kadın ve erkek” sloganını ön plana çıkaran Trump, göreve geldikten sonra da bu doğrultuda çok sayıda kararname imzaladı.

Bu kararnameler arasında, trans bireylerin spor müsabakalarına katılımını yasaklama, ABD ordusunda “radikal cinsiyet ideolojisinin” temizlenmesi, ve 18 yaş altı bireyler için tıbbi cinsiyet geçişi hizmetlerinin federal fonlarla desteklenmesinin durdurulması da yer alıyor.

Trump’ın uygulamaları sivil haklar savunucuları ve LGBTİ+ örgütlerinden ciddi tepki aldı. Bazı federal mahkemeler, alınan kararları geçici olarak durdurdu. Yine de yaklaşık 25 eyalette cinsiyet geçişine ilişkin kısıtlamalar içeren yasalar yürürlükte.

Ancak Porto Riko’nun yaş sınırını 21’e çıkarması, bu düzenlemeler arasında şu an en ileri seviyede sınırlama getiren yasa olarak dikkat çekiyor.