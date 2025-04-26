Prens Andrew'u cinsel istismarla suçlayan kadın ölü bulundu! Epstein davasının kilit ismiydi...

Yayınlanma: 26.04.2025 - 11:56

Güncelleme: 26.04.2025 - 11:59

Kraliçe II. Elizabeth ve Edinburgh Dükü Prens Philip'in üçüncü çocukları olan Prens Andrew tarafından cinsel istismara uğradığını iddia eden Virginia Giuffre, 41 yaşında hayatını kaybetti.

Ailesi, Cumartesi günü yaptığı açıklamada, Giuffre'nin uzun yıllardır yaşadığı Batı Avustralya’daki çiftliğinde 'intihar ederek' yaşamına son verdiğini duyurdu.

Açıklamada, “Tam anlamıyla yıkılmış kalplerimizle bildiriyoruz ki, Virginia dün gece Batı Avustralya’daki çiftliğinde hayatını kaybetti. Ömür boyu cinsel istismar ve insan ticareti mağduru olmanın yükü, sonunda Virginia için dayanılmaz hale geldi” ifadelerine yer verildi.

"O OLMASA, DAVA OLMAZDI..."

Giuffre, Epstein davasında en yüksek sesle konuşan mağdurlarından biriydi. Ergenlik yıllarında Epstein ve onun uzun süreli işbirlikçisi Ghislaine Maxwell tarafından kandırıldığını ve cinsel istismara uğradığını öne sürmüştü.

Epstein’ın diğer mağdurlarından birini temsil eden avukat Josh Schiffer, Giuffre’nin, Epstein’ın ifşasında kritik bir rol oynadığını vurguladı.

Schiffer, “Bu dava, onun işbirliği, cesareti ve ilk adımı atması olmasaydı var olamazdı. Pek çok kişiye ilham verdi” dedi.

Ayrıca, “Virginia'nın kaybı, insan ticareti ve uluslararası seks endüstrisi gibi hâlâ varlığını sürdüren büyük bir soruna dikkat çekilmesi için bir dönüm noktası ve ilham kaynağı olmalı” diye ekledi.

1 AY ÖNCE TRAFİK KAZASI GEÇİRMİŞ

Batı Avustralya polisi, Giuffre’nin ölümünü resmen doğrulamadı, ancak Cuma gecesi 21.50 sıralarında Neergabby’deki bir evde 41 yaşındaki bir kadının tepkisiz olduğu ihbarı üzerine acil servislerin olay yerine geldiğini açıkladı.

Müdahale sırasında kadına ilk yardım uygulandı, ancak hayatını kaybettiği bildirildi. Ölümün şüpheli bir durum teşkil etmediği, ancak olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Öte yandan, bu ayın başlarında Giuffre sosyal medyada, bir okul otobüsünün aracına çarptığını yazmıştı. Batı Avustralya polisi, 24 Mart'ta bir otobüsle çarpışan bir araçta 41 yaşındaki bir kadının bulunduğunu doğrulamış, ancak olayda ciddi bir yaralanma olmadığını açıklamıştı.

Giuffre’nin 1 Nisan'da bir hastanenin acil servisine başvurduğu da öğrenildi.

Giuffre, kazadan sonra 'dört gününün kaldığını' söylüyor

TRUMP'IN TESİSİNDE ÇALIŞIRKEN...

Aslen Amerikalı olan Giuffre, 2000 yılında Donald Trump’ın Florida’daki Mar-a-Lago tatil tesisinde soyunma odası görevlisi olarak çalışırken, İngiliz sosyetesi Ghislaine Maxwell ile tanıştığını söylemişti.

Maxwell'in kendisine Epstein'ın masaj terapisti olmasını teklif ettiğini ve bu süreçte Epstein’ın arkadaşlarına ve müşterilerine cinsel istismar amacıyla "bir meyve tabağı gibi" sunulduğunu iddia etmişti.

2009 yılında açtığı bir davada, "Jane Doe 102" takma adıyla ifade veren Giuffre, Epstein’ın yetişkin erkek arkadaşları tarafından cinsel istismara maruz kaldığını öne sürmüş, ancak davayı mahkemeye gitmeden önce uzlaşarak kapatmıştı.

PRENS ANDREW DAVASI

Virginia Giuffre 2021 yılında, New York'taki federal mahkemede, Prens Andrew'a karşı dava açtı. Davada, Andrew’un kendisine 17 yaşındayken üç kez cinsel saldırıda bulunduğunu iddia etti.

Prens Andrew ise bu suçlamaları defalarca ve kesin bir dille reddetti.

Giuffre, dava dilekçesinde, Epstein ve Maxwell’in kendisini 2001 yılında Andrew ile tanıştırdığını ve Maxwell’in kendisini Andrew ile cinsel ilişkiye zorladığını öne sürdü.

2022 yılında, Andrew ile Giuffre, mahkeme dışında uzlaşarak, kamuoyuna açıklanmayan bir meblağ karşılığında anlaşmaya vardılar.

Maxwell ise suçsuz olduğunu savunmayı sürdürse de, 2022 yılında insan kaçakçılığı suçundan 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Epstein ise, Temmuz 2019’da federal yetkililer tarafından seks ticareti suçlamalarıyla tutuklandı ve kısa bir süre sonra, yargılamayı beklerken intihar ederek hayatına son verdi.