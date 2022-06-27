Prens Charles, 'köle ticareti tarihi daha kapsamlı öğretilmeli'
İngiltere kraliçesi II. Elizabeth'in oğlu Prens Charles, 'köle ticareti tarihinin' geniş çapta öğretilmesini ve 'Holokost' kadar kapsamlı işlenilmesini istedi.
Prens Charles, insanları 'köle ticareti tarihi' konusunda eğitmenin öneminden bahsetti. Bu konunun İngiliz okullarında 'Holokost' kadar yaygın olarak öğretilmesini istedi.
Indy100'ün haberine göre, Charles, İngiltere'nin 1640'tan 1807'ye kadar 3.1 milyon Afrikalıyı yerinden ettiği kölelik konusunda farkındalık eksiği olduğunu ve bu eksikliğin giderilmesi gerektiğini bildirdi.
Prens ayrıca, insanların genel olarak Britanya'nın kölelikteki önemli rolünün olması gerektiğine inandığını ama bu konuda yeteri kadar bilinçli olmadıklarını söyledi
73 yaşındaki Prens, İngiltere'de, Holokost Anma Günü'nün Holokost kurbanlarını anmasına benzer şekilde kölelik kurbanlarını anmak için ulusal bir gün yaratması gerektiğini düşünüyor.
Holokost, Nazi Almanya'sının II. Dünya Savaşı sırasında Yahudiler'e yönelik gerçekleştirdiği soykırımdır.
Video Haberler
- Kanalizasyonda hırsızlık şüphelisi aradılar
- İngiliz yıldız ve sevgilisi sahilden kovuldu!
- Feci kaza: Sürücü yanarak hayatını kaybetti
- Son Dakika: Rus güçleri, alışveriş merkezini vurdu
- Oyuncu Osman Wöber toprağa verildi
- Madde bağımlısına polis şiddeti
- 'Sabır ve şükür tavsiyesiyle yoksulluğu reva görüyorlar'
- Ünlü oyuncu Osman Wöber'e veda
- Hamile kadın bayıldı, sürücüler kavgaya devam etti
- İktidar seçmeniyle karşı karşıya
En Çok Okunan Haberler
-
- İsmailağa'daki kavga yeniden alevlendi
- 'Ayıptır, insanlığa aykırıdır'
- Fehmi Koru'ya 'Erdoğan' telefonu
- Mahmut Efendi’den önce İsmailağa öldü!
- BDDK'den ticari kredi kullanımına dair yeni açıklama
- CHP'den Aykut Erdoğdu açıklaması
- Saray'dan domuz eti kararı
- Reuters duyurdu: Bankalardan 'kredi' kararı
- Hazine'den BDDK kararı ile ilgili açıklama
- 'Adıbelli' cinayetinin arka planı!