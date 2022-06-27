Prens Charles, 'köle ticareti tarihi daha kapsamlı öğretilmeli'

27 Haziran 2022 Pazartesi, 12:28

Prens Charles, insanları 'köle ticareti tarihi' konusunda eğitmenin öneminden bahsetti. Bu konunun İngiliz okullarında 'Holokost' kadar yaygın olarak öğretilmesini istedi.

Indy100'ün haberine göre, Charles, İngiltere'nin 1640'tan 1807'ye kadar 3.1 milyon Afrikalıyı yerinden ettiği kölelik konusunda farkındalık eksiği olduğunu ve bu eksikliğin giderilmesi gerektiğini bildirdi.

Prens ayrıca, insanların genel olarak Britanya'nın kölelikteki önemli rolünün olması gerektiğine inandığını ama bu konuda yeteri kadar bilinçli olmadıklarını söyledi

73 yaşındaki Prens, İngiltere'de, Holokost Anma Günü'nün Holokost kurbanlarını anmasına benzer şekilde kölelik kurbanlarını anmak için ulusal bir gün yaratması gerektiğini düşünüyor.

Holokost, Nazi Almanya'sının II. Dünya Savaşı sırasında Yahudiler'e yönelik gerçekleştirdiği soykırımdır.