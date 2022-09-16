Prens Harry için 'üniforma' kararı verildi

16 Eylül 2022 Cuma, 11:25

İngiltere monarşisindeki 70 yıllık saltanatıyla tahtta en uzun süre kalan hükümdar ünvanına sahip olan Kraliçe II. Elizabeth geçen hafta perşembe günü hayatını kaybetti.

Ülkede Kraliçe için 10 günlük ulusal yas ilan edilirken dünyada tüm gözler Winston Churchill'in ölümünden sonra düzenlenecek ilk tam devlet cenazesine çevrildi.

UZUN BİR ARADAN SONRA YAN YANA GELDİ

Kraliçe'nin cenazesi 2 gün önce Buckingham Sarayı'ndan Westminster Hall'a taşındı ve burada halk ziyaretine açıldı. Kral Charles, Prens William ve Prens Harry de dahil olmak üzere kraliyet ailesi üyeleri Kraliçe'nin naaşının taşındığı aracın arkasından yürüdü.

Kraliyetteki tüm resmi görevlerini bırakan ve karısı Megan ile ABD'ye taşınan Prens Harry uzun bir aradan sonra burada kardeşi Prens William ile yan yana görüldü.

BERABER YÜRÜYECEKLER

Bugün İngiliz Dailymail gazetesinin duyurduğu yeni ayrıntılara göre kardeşler 19 Eylül Pazartesi günü düzenlenecek cenaze töreninde yine beraber yürüyecekler.

Gazete, kardeşlerin uzun süredir savaş halinde olduğunu dikkat çektiği haberinde "Savaşan kardeşler kraliçeye olan saygılarından olayı aralarındaki düşmanlığı bir kanara koymaya devam edecekler" ifadelerini kullandı.

PRENS HARRY İÇİN KARAR VERİLDİ

Hürriyet'in The Sun gazetesinden aktardığı habere göre, Prens Harry'nin yarın kraliçenin cenazesinin başında tutacağı nöbet sırasında askeri üniformasını giymesine izin verileceğini iddia edildi.

Kral Charles'ın oğluna verdiği özel izin İngiliz basınında bir 'U' dönüşü değil kraliçeye duyulan saygı olarak yorumlandı.

TEK SEFERLİK KARAR

Prens Harry, yarın tutacağı 15 dakikalık nöbetinde askeri üniformasını giyecek. Kral Charles'ın özel izninin tek seferlik bir karar olduğu belirtiliyor.

Prens Harry’nin sözcüleri üniforma tartışmalarına ilişkin yaptıkları açıklamada “Prensin on yıllık askerlik hizmetini, giydiği üniforma belirlemiyor” ifadelerini kullanmışlardır.