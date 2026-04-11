Prens Harry ile kurucusu olduğu vakıf davalık oldu: İftira suçlaması!

İngiliz Kraliyet Ailesi’nden ayrılışıyla gündemden düşmeyen Prens Harry, bu kez kurucu ortağı olduğu ve annesi Prenses Diana’nın anısını yaşatmak için kurulan Sentebale vakfıyla mahkemelik oldu. 2024 yılında vakfın patronluğundan ayrılan Harry ile vakıf yönetimi arasındaki gerilim yargıya taşındı.

"MEDYA KAMPANYASIYLA HEDEF ALDI" İDDİASI

Sentebale yönetimi tarafından açılan davada, Prens Harry ve iş ortağı Mark Dyer’ın 2025 Mart ayından itibaren kurumu hedef alan organize bir medya kampanyasının arkasında olduğu öne sürüldü. Vakıf, bu sürecin kuruluşun itibarına ciddi zarar verdiğini, bağış faaliyetlerini sekteye uğrattığını ve yöneticilerin çevrimiçi saldırılara maruz kalmasına neden olduğunu iddia etti.

Vakıf açıklamasında, kaynakların yardım projeleri yerine kriz yönetimine harcanmak zorunda kaldığına dikkat çekildi.

HARRY CEPHESİ: "İNCİTİCİ VE ASILSIZ"

Suçlamaların ardından Prens Harry’nin sözcüsünden sert bir yanıt geldi. Yapılan açıklamada, vakıf yönetiminin iddiaları “incitici ve tamamen asılsız” olarak nitelendirildi. Harry cephesi, kurumun iyiliği için çalıştıklarını savunarak iftira davasına karşı hukuki mücadele başlatacaklarının sinyalini verdi.

DENETLEME KURULUNDAN ELEŞTİRİ

İngiltere’deki yardım kuruluşlarını denetleyen Charity Commission (Hayır Kurumları Komisyonu), her iki tarafı da anlaşmazlığı kamuoyu önünde büyüterek kuruma zarar verdikleri gerekçesiyle eleştirdi. Komisyon, Harry hakkında daha önce ortaya atılan ırkçılık ve sistematik kötü muamele iddialarına dair herhangi bir kanıt bulunmadığını daha önce açıklamıştı.

Güney Afrika’daki dezavantajlı çocuklara destek amacıyla kurulan Sentebale, bu dava süreciyle birlikte kuruluş amacından ziyade "itibar savaşıyla" dünya gündemine oturdu. Davanın sonucu, vakfın geleceği ve Harry’nin hayırseverlik kimliği açısından belirleyici olacak.