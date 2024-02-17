Prens Harry sessizliğini bozdu: Babasının sağlık durumu hakkında konuştu

Prens Harry geçen hafta babasıyla vakit geçirmekten dolayı "minnettar" olduğunu açıklarken Kral Charles'a konan kanser teşhisinin, aradaki çatlakların giderilmesini ve kraliyet ailesinin yeniden bir araya gelmesini sağlayabileceğini söyledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.02.2024 - 16:07
Prens Harry sessizliğini bozdu: Babasının sağlık durumu hakkında konuştu
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ABD'de yayımlanan bir röportajda Sussex Dükü, babasına konan teşhis ve Sussex Düşesi olan eşi Meghan ve çocuklarıyla birlikte Kaliforniya'da sürdürdüğü yaşam hakkında konuştu.

ABC'nin Good Morning America programında Kral'ın hastalığı aileyi iyileştirmeye katkı sağlayıp sağlayamayacağı sorulduğunda Harry, "Evet, buna eminim" dedi.

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Buckingham Sarayı Kral 3. Charles'ın kanser olduğunu duyurdu

Buckingham Sarayı Kral 3. Charles'ın kanser olduğunu duyurdu

Independent Türkçe'nin aktardığına göre, Buckingham Sarayı önceki haftalarda hükümdarın açıklanmayan bir kanser türüne yakalandığını duyurduğunda Birleşik Krallık (BK) ve dünyada şok dalgasına yol açmıştı.

Kral prostat büyümesi nedeniyle tedavi görürken sağlık görevlileri hastalığı tespit etmiş ve yetkililer kanserle bağlantısı olmadığını söyledikleri bu rahatsızlığı "iyi huylu" diye tanımlamıştı.

Bu vahim haber Harry'yi, tedavi gördüğü süre boyunca kamuya açık görevlerinden çekilen babasını görmek için ABD'den apar topar eve dönmeye sevk etmişti.

Bu ziyaret Harry'nin, kendisiyle Meghan'ın "kraliyet ailesinin çalışan üyeleri" görevlerini bırakmasının ardından babası ve kardeşi Galler Prensi William'la gerilen ilişkilerini onarmaya başlayabileceği yönündeki spekülasyonları körükledi.

Ancak Prens'in, Kral'ın Clarence House konutunda Charles'la sadece 30 dakika geçirdiği ve kardeşi William'ı hiç görmediği söyleniyor.

Fakat babasına teşhis konmasından sonra BK'yi daha fazla ziyaret etmeyi planladığını ve ailesini "sevdiğini" söyleyen Harry'nin, uzlaşmaya açık kapı bıraktığı anlaşılıyor.

Harry "Bence her hastalık, her sağlık sorunu aileleri bir araya getirir. Bunu tekrar tekrar görüyorum ve bu beni çok mutlu ediyor" dedi.

Dük, Meghan'la sahip oldukları çocukların "harika" durumda olduğunu ve "çok hızlı" büyüdüğünü söyledi.

Ayrıca Amerikan vatandaşlığı almanın aklından geçtiğini ama "şu anda kendisi için" üst düzey bir öncelik taşımadığını da belirtti.

Sussex çifti Kanada'da, Harry'nin yaralı ve hasta gazilerle askerler için düzenlediği Invictus Oyunları'nın ülkede düzenlenmesine bir yıl kala Invictus yarışmacılarıyla birlikte çeşitli etkinlikler gerçekleştiriyor.

Onları, 2025 Invictus Oyunları'na Vancouver'la birlikte ev sahipliği yapan kış sporları kasabası Whistler'da Harry'yle röportaj yapan Will Reeve liderliğindeki bir film ekibi takip ediyor. Will Reeve, Superman'in hayatını kaybetmiş yıldızı Christopher Reeve'in oğlu.

Kraliyet mensubu erkek kardeşler arasındaki bağın kopmasının izi Harry'nin, eşi Meghan'la ilişkisinin ilk dönemlerine kadar sürülebilir. O zamanlar Harry'nin nişanlısı olan Meghan'ın, düğüne hazırlanırken Galler Prensesi'yle arası açılmıştı.

Sussex çiftinin 2020'de kraliyet ailesinin çalışan üyeleri olmayı bırakıp Kaliforniya'ya taşınmasından beri monarşiye ve kraliyet ailesi üyelerine karşı yönelttiği iddia ve şikayetler de ilişkileri kötüleştirdi.

Meghan ve Harry, iki çocuğunu (4 yaşındaki Prens Archie ve iki yaşındaki Prenses Lilibet) Kaliforniya'daki ünlü muhiti Montecito'da büyütüyor.


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