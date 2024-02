Elizabeth Olsen'ın yeni projesi belli oldu: Charles Melton ile başrolleri paylaşacak...

Yayınlanma: 14.02.2024 - 13:15

Güncelleme: 14.02.2024 - 13:15

Todd Solondz'un yönetmenliğini üstlendiği "Love Child" filminin çekimleri Mart veya Nisan aylarında başlayacak. Filmde Elizabeth Olsen'ın yanı sıra Charles Melton da başrolde yer alacak.

Solondz'un ünlü eserleri arasında yer alan "Welcome to the Dollhouse", "Happiness" ve "Storytelling" filmleriyle tanınan yönetmen, "Love Child" ile karanlık ve çarpıcı bir hikayeye imza atmaya hazırlanıyor. Film, 11 yaşındaki hayalperest bir Broadway yıldızı adayı olan Junior'ın annesine karşı saplantılı duygularını konu alacak. Junior'ın saplantıları ve aile içi dinamikler, Solondz'un önceki çalışmalarında görmeye alıştığımız çarpıcı ve eleştirel bakış açısını yansıtacak.

Hikaye, Junior'ın babasıyla ilgili düzenlediği tehlikeli kaza sonrasında gelişen olayları izleyecek. Ailenin misafirhanesinde yaşayan bir adamın annesine kur yapması ve onu kazanmaya çalışmasıyla gelişen olaylar, karanlık bir komedi atmosferinde seyirciye sunulacak.

Solondz, "Love Child" projesi için New York Üniversitesi'ndeki öğretim üyeliğinden ayrıldığını ve filmi çekmek için kolları sıvadığını belirtiyor. Film, Solondz'un sinemaya dönüş yapacağı bir proje olarak dikkat çekiyor. Çekimlerin New York'ta gerçekleşmesi beklenirken, filmin 2025 yılında vizyona girmesi planlanıyor.