Prens Harry’ye İngiliz medyası karşısında büyük yenilgi: Daily Mail’e açtığı davayı kaybetti!

İngiliz kraliyet ailesinin olaylı ismi Sussex Dükü Prens Harry’nin, İngiliz basınına karşı uzun süredir yürüttüğü hukuk mücadelesinde kritik bir gelişme yaşandı. Gazi askerlere yardım amaçlı başlattığı Invictus Oyunları etkinliği kapsamında Londra'ya ayak basan Prens Harry, mahkemeden gelen olumsuz kararla sarsıldı.

Yüksek Mahkeme, Daily Mail gazetesinin yayıncısı Associated Newspapers Limited (ANL) şirketi aleyhine açılan "özel hayatın gizliliğini ihlal" davasında kararını açıkladı. Mahkeme, gazetenin Prens Harry hakkında yasa dışı yollarla bilgi topladığı yönündeki iddiaları reddetti. Harry'nin suçlamalarını kanıtlayamadığına hükmeden mahkeme, davayı yayıncı şirket lehine sonuçlandırdı.

ÜNLÜ İSİMLER ORTAK CEPHE AÇMIŞTI: "AÇIKÇA ÖRTBAS EDİLDİ"

İngiliz medyasının hukuk dışı yöntemlerle bilgi topladığını ileri süren davacılar arasında yalnızca Prens Harry değil; dünyaca ünlü şarkıcı Elton John, oyuncu Elizabeth Hurley ve Britanya Lortlar Kamarası Üyesi Barones Lawrence gibi güçlü isimler de yer alıyordu.

Kararın ardından Barones Lawrence ile ortak bir metin yayımlayan Prens Harry, İngiliz yargısını sert sözlerle hedef aldı. Kararı "tamamen ve açıkça bir örtbas etme" olarak nitelendiren Sussex Dükü, şu ifadeleri kullandı:

"Adalet ve hesap sormak için mahkemeye geldik. Ancak ikisini de alamadık. Mahkemenin duruşma sırasında sunduğumuz somut kanıtları görmezden geldiğine inanıyorum. Burada gazeteler için ayrı, davacılar için ayrı kurallar geçerliymiş gibi geliyor."

Bu sonuç, daha önce Mirror Group Newspapers'a karşı benzer bir davayı kazanan ve News Group Newspapers ile anlaşmaya varan Harry için son yılların en büyük hukuki yenilgisi olarak kayıtlara geçti.

LONDRA ZİYARETİNDE SARAY İLE YENİ KRİZ

2020 yılında eşi Meghan Markle ile kraliyet unvanlarını bırakarak ABD'ye taşınan Prens Harry, bu mahkeme kararı öncesinde de İngiliz medyasının manşetlerini süslüyordu. Buckingham Sarayı’nın, Londra ziyareti öncesinde Harry’ye önce kraliyet konutunda kalma teklifinde bulunduğu, ancak daha sonra bu karardan vazgeçerek teklifi geri çektiği öğrenildi.

İngiltere'ye geldiğinde kendisine devlete bağlı resmi koruma verilmemesi kararı üzerine güvenlik endişesi yaşayan Prens Harry; eşi Meghan Markle, çocukları Prens Archie ve Prenses Lilibet'i ABD'de bırakarak Londra'ya tek başına gelmişti. İngiliz kamuoyu şimdi, ailesiyle arası açık olan Prens Harry'nin Londra ziyareti sırasında babası Kral Charles ile bir araya gelip gelmeyeceğini merak ediyor. Ağabeyi Prens William ile görüşmeyeceği ise kraliyet kaynakları tarafından kesin olarak ifade ediliyor.