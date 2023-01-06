Prens Harry'nin 'Afganistan' itirafı İngiliz gazilerde 'hayal kırıklığı' yarattı

06 Ocak 2023 Cuma, 17:21

Sussex Dükü Prens Harry, 10 Ocak'ta yayımlanacak anı kitabında, Afganistan'daki askerlik görevi sırasında "25 kişiyi öldürdüğünü ve bundan utanç duymadığını" öne sürmüştü.

İngiliz gaziler, anı kitabındaki iddialarından dolayı Prens Harry'ye ateş püskürdü.

Irak'ta savaş öncesi yaptığı bir konuşmayla tanınan Albay Tim Collins, Harry'yi eleştirerek, davranışının "Orduda nasıl davranıldığına uymadığını" söyledi.

Fox News'e konuşan Collins, "İddiaları arasında Afganistan'da 25 kişiyi öldürdüğü de var. Orduda böyle davranılmaz; biz böyle düşünmeyiz. Harry şimdi, bir zamanlar kendisini kucaklayan diğer ailesine, orduya karşı döndü ve öz ailesini çöpe attı" dedi.

Collins, Harry'nin "ABD politikaları izlediğini ve ırkçılığın olmadığı yerlerde hakaret ve ırkçılık yaptığını" belirterek, "Acaba kimin yolunu seçti? Sonunda, ihtiyacı olmayan zenginliklerin peşinde koşarken ve çok ihtiyacı olan aile ve yoldaş sevgisini reddederken sadece hayal kırıklığı ve sefalet görüyorum" ifadelerini kullandı.

"ÇENENİ KAPATMALISIN"

2008'de Afganistan'da Kraliyet Deniz Piyadeleri ile birlikte görev yaparken bir kolunu ve bir bacağını kaybeden ve çeşitli etkinliklerde tanışmalarının ardından Harry tarafından "gerçek bir kahraman" olarak tanımlanan Ben McBean, Harry'e "çenesini kapamasını" söyledi.

Ben McBean, "Seni seviyorum Harry, fakat çeneni kapatmalısın! Etrafında kimlerle takıldığını merak ediyor insan. Eğer iyi insanlar olsaydı, şimdiye kadar birileri ona durmasını söylerdi" diye tweet attı.

McBean katıldığı bir televizyon programında da Harry'e yönelik eleştirilerine devam ederek, "Bilmiyorum, eğer çocuklar size 'Hiç birini öldürdün mü?' diye sorarsa bu onlar için havalı olabilir ama bir yetişkin olarak bunu gerçekten yapmazsınız. Bu konuda konuşamayacağınıza dair yazılı bir kural yok, ancak orada olan sizlerin arasında, hepsi bu" dedi.

"AÇIKLAMALARINI TAVSİYE ETMİYORUM"

İngiltere eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Lord Kim Darroch, Sky News'e verdiği demeçte Harry'nin, Afganistan'daki göreviyle ilgili iddialarını "tavsiye etmediğini" söyledi.

Lord Kim Darroch, "Afganistan'da savaşan herkese saygı duymak zorundasınız. Ulusal Güvenlik Danışmanı olduğum dönemde oraya birkaç kez gittim. Gerçekten zor bir ortamdı, gerçekten tehlikeli bir savaştı, 500'den fazla İngiliz askerini kaybettik. Orada savaşan herkese saygı duyuyor ve takdir ediyorum. Şahsen ben Prens'e danışmanlık yapıyor olsaydım, onun orada girdiği türden ayrıntılara girmemesini tavsiye ederdim. Ama artık açıklama ortada ve ben bunun adil bir savaş olduğuna inanıyorum ve bu nedenle yaptıklarını kendine nasıl haklı gösterdiğine dair yazdıklarını anlayabilir ve takdir edebilirim. Açıklamalarına gelince, ben şahsen oraya girmezdim ama artık bitti" diye konuştu.