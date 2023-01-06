Prens Harry'den 'bekaret' itirafı: Popoma şaplak atan yaşlı bir kadın tarafından kaybettim

06 Ocak 2023 Cuma, 13:25

Sussex Dükü Prens Harry'nin, uluslararası kamuoyunda bomba etkisi yaratan anı kitabı konuşulmaya devam ediyor.

Prens Harry, bekaretini "poposuna şaplak atan yaşlı bir kadına" kaybettiğini, o dönemde 17 yaşında bir öğrenci olduğunu açıkladı.

Harry, söz konusu anısında Londra'daki "çok işlek bir barın" arkasındaki bir tarlada bilinmeyen bir kadın ile yaşadığı ilişkiyi ayrıntılarıyla anlattı.

"Spare" adlı anı kitabında olaydan bahseden Harry, "Maço erkeklerden hoşlanan ve bana genç bir kadın gibi davranan yaşlı bir kadınla yaşadığım aşağılayıcı bir olay sonucunda bekaretimi kaybettiğimi düşünüyorum. Ona hızlıca sarıldım, ardından popoma şaplak attı ve beni gönderdi. Birçok hatamdan biri de bunun çok kalabalık bir barın hemen arkasındaki bir tarlada olmasına izin vermemdi. Şüphesiz birileri bizi görmüştü" dedi.

Harry, "yaşlı kadının" adını açıklamaktan kaçınarak, birçok kişiyi kadının kim olabileceği konusunda spekülasyon yapmaya bıraktı.

HURLEY İDDİALARI REDDETMİŞTİ

Söz konusu olaya ilişkin dikkatler İngiliz Manken Liz Hurley'in üzerine çevrilmişti.

Geçtiğimiz ay içinde The Times'a konuşan 57 yaşındaki Hurley, söz konusu kadının kendisi olduğu iddialarını reddederek, "Hayır, ben değilim. Kesinlikle hayır" dedi.