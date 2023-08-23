Prigojin'in bulunduğu uçağın düşmesinin ardından Putin'in 'ihanet' sözleri sosyal medyada gündem oldu
Wagner lideri Yevgeni Prigojin'in de yolcu listesinde bulunduğu uçağın Moskova yakınlarında düşmesinin ardından Putin'in eski bir röportajında kullandığı ifadeler sosyal medyada yeniden gündem oldu.
Rus devlet haber ajansı, TASS'ın Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı'na (Rosaviatsiya) dayandırdığı habere göre, Moskova'dan St Petersburg'a gitmekte olan Embraer ERJ-135BJ tipi özel jet düştü.
Uçağın Moskova'nın kuzeyindeki Tver bölgesinde düştüğü duyurulan uçakta Wagner lideri Yevgeniy Prigojin'in de bulunduğu belirtildi.
PUTİN'İN 'İHANET' SÖZLERİ
Uçak kazasının ardından Rusya Devlet Başkanı Putin'in eski bir röprotajında kullandığı 'ihanet' sözleri sosyal medyada yeniden gündem oldu. Röportajda Putin'e, "Sizin için affetmek mümkün müdür?" sorusu yöneltilmişti. Bu soruya 'Evet' yanıtı veren Putini, "Her şeyi değil ama" diye eklemede bulunmuştu. Moderatörün, "Affedilmeyen şey nedir?" sorusu üzerine ise Putin tek kelime ile, 'İhanet' yanıtını vermişti.
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